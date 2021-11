??

Un autre showmance de Big Brother a pris fin. Christian Birkenberger et Alyssa Lopez de Big Brother 23 ont peut-être trouvé un lien au sein de la maison, mais leur histoire de courte durée leur a fait réaliser qu’ils étaient mieux amis. Birkenberger, 23 ans, et Lopez, 24 ans, ont déclaré à Us Weekly mardi que leur décision de se séparer n’est intervenue que 48 heures après avoir officialisé leur relation lors de la finale.

« Christian et moi ne sommes que des amis », a déclaré Lopez au point de vente. « Nous réalisons en quittant la série que j’ai une carrière et qu’il doit se concentrer sur sa carrière, et nous avons à peine le temps de passer du temps avec des amis. Donc, avoir une relation n’est tout simplement pas quelque chose que nous pouvons faire. » Birkenberger a fait écho: « Nous venons de décider que les amis étaient probablement une alternative plus sûre pour nous deux, pour l’instant du moins. »

Les deux ont décrit la rupture comme une « décision mutuelle », collaborant même sur le tweet cryptique que Birkenberger a publié le 2 octobre : « Qu’est-ce que Chrisalyss & Wet ciment ont en commun … ? Cela ne dure que 48 heures », avec deux rires émojis. « Nous voulions le rendre drôle », a expliqué Lopez, admettant que cela aurait pu être déroutant pour les adeptes avec le recul. « Nous étions dans l’avion à en rire. »

Une fois que les deux ont décidé d’être simplement amis, « la pression a disparu » et ils ont pu profiter de leur amitié en dehors de la maison. « Ce n’était pas comme si » ça devait marcher « », a poursuivi Lopez à propos de la pression qu’ils ressentaient tous les deux. « C’était plus parce que j’étais enfermé là-bas depuis si longtemps et que je sortais et pas seulement moi et Christian étant dans la relation. Le fait qu’il y ait des centaines de milliers de personnes dans la relation aussi et qui veulent connaître chacun de nos mouvements, c’était très nouveau pour moi et un peu écrasant. »

{replyCount}commentaires

Le créateur de maillots de bain a ajouté s’il y a quelque chose qui va se passer dans le futur, lui et moi voulons juste que ce soit lui et moi. À l’heure actuelle, les deux ne sont que des amis, mais cherchent à garder tout type de relation qu’ils entretiennent « privé ». Elle a poursuivi: « Nous ne fermons pas cette porte parce que vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver et vous ne devriez jamais fermer la porte avec qui que ce soit, je ne pense pas, car qui sait ce qui pourrait arriver. Mais, pour le moment, nous sommes juste strictement amis. »