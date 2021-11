Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Batsheva Haart et Ben Weinstein, qui jouent tous les deux dans My Unorthodox Life de Netflix, se séparent après neuf ans de mariage. E! News rapporte qu’une source proche de l’ancien couple a confirmé leur rupture au point de vente, affirmant que Haart prévoyait de déposer officiellement des documents bientôt.

Batsheva et Ben se sont mariés tôt dans la vie, choisissant de s’installer à l’âge de 19 ans. Les deux ont récemment célébré leur anniversaire de mariage de neuf ans le 17 octobre, cependant, aucune personne n’a fait d’annonce sur les réseaux sociaux. Haart a reconnu l’occasion l’année dernière avec une photo de son mari sur Instagram, disant « Happy 8 years Ben ».

Haart, une influenceuse de 28 ans, est présentée dans l’émission de téléréalité Netflix car elle se concentre sur le mode de vie de sa famille après s’être éloignée de la communauté juive orthodoxe. La série a été renouvelée pour une deuxième saison. Son mari Ben travaille comme agent immobilier. D’après E! En ligne, les deux ont également partagé une chaîne YouTube, où ils ont longuement discuté de leur relation à plusieurs reprises. Ayant grandi en tant qu' »amoureux du lycée », le couple a partagé certaines des leçons qu’ils avaient apprises tout au long de leur relation.

« Je ne regrette pas de m’être marié jeune à cause de qui j’ai épousé, mais je ne recommanderais pas de me marier jeune », a déclaré Ben dans une vidéo précédente, répondant si le couple regrettait de s’être marié si jeune. Sa femme Batsheva était d’accord à l’époque. « Je n’aime jamais dire que je regrette quoi que ce soit dans ma vie, mais si les circonstances se reproduisaient, je ne me marierais certainement pas si jeune », a-t-elle ajouté. « Se marier à 19 ans, c’est trop jeune. »

Ils ont ensuite souligné l’importance d’être indépendant émotionnellement avant d’essayer de se marier. « Essayez de faire autant de choses que possible par vous-même », a déclaré Ben, offrant quelques conseils aux jeunes partenaires. « Essayez de passer autant de temps seul ensemble, en préparant le dîner les uns avec les autres, en faisant votre propre truc pour établir votre propre indépendance et essayez de ne pas démarrer votre relation en étant dépendant d’autres personnes. » Bien qu’il s’assure de mentionner que « les conseils de mariage parfaits de personne ne sont parfaits pour tout le monde ».