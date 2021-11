Un couple de personnes âgées demande de l’aide pour Last of Us 2, gagnez Internet

Capture d’écran : Kotaku/Sony

Vous ne savez jamais quel type d’annonce vous trouverez sur Craigslist. Bien que certaines annonces puissent être peu orthodoxes, un article de concert fin septembre était suffisamment sain pour ressembler à un conte de fées. Et celui-ci a une fin heureuse.

Mais d’abord, l’appel à l’aventure. Karen Klein, une ancienne secrétaire juridique, et son mari Bruce, un officier militaire à la retraite, ont commencé à s’intéresser aux jeux vidéo plus tôt en 2021, après avoir étudié des options pour rester actifs. Idéalement, ils voulaient acheter quelque chose qui pourrait les faire bouger sans quitter la maison, car Bruce a des limitations physiques. C’est à ce moment-là que le couple s’est souvenu d’avoir visité Las Vegas et d’avoir joué aux jeux vidéo à l’hôtel Luxor avec des amis il y a environ 20 ans. De plus, Dave et Busters n’étaient-ils pas assez amusants quand ils l’ont essayé aussi?

Karen a décidé d’acheter une PlayStation 4 Pro plus puissante (et plus chère), même si elle admet que le duo n’en connaît pas une [console] de l’autre. Peu de temps après, les deux ont commencé à lire des critiques de jeux vidéo. Après avoir fait des recherches, Karen est tombée sur la chaîne YouTube d’AP Nerd. C’est ici que les deux ont vu des éloges pour quelque chose appelé The Last of Us 2 sur PS4, apparemment l’un des meilleurs jeux vidéo de la dernière décennie. Et ce n’était pas caricatural, comme certains autres jeux que le couple avait déjà testés.

Il n’est jamais trop tard pour devenir joueur. Capture d’écran : Kotaku/Sony

Et, pensaient-ils, s’ils pouvaient conquérir un jeu aussi compliqué que TLOU2, sûrement d’autres jeux seraient un jeu d’enfant. Mais même après avoir utilisé les nombreuses options d’accessibilité offertes par le jeu, le couple a eu du mal à progresser. Ils ont aimé le réalisme, mais il a également été difficile de savoir quand le gameplay a commencé et les cinématiques se sont terminées lors de l’acte d’ouverture de TLOU2. Pourtant, leurs séances étaient remplies de rires.

« Nous n’avions aucune idée de ce que vous êtes censé faire et [we were] à la recherche des petits cercles avec le triangle dedans », a déclaré Bruce, expliquant à quel point ils avaient eu du mal à trouver la veste d’Ellie au début du match. « [Ellie] est resté dans cette pièce pendant un jour et demi », a-t-il déclaré.

Dans The Last of Us 2, vous incarnez Ellie dans sa quête (spoilers!) ils avaient aussi du mal à savoir ce qu’ils étaient censés faire une fois arrivés en ville.

« Bruce me disait : ‘fais-la descendre de cheval, fais-la descendre de cheval !’ », a déclaré Karen. « Et puis je descendrais, mais il y a un triangle [prompt], donc je remonterais tout de suite sur le cheval.

« C’était ridiculement mignon et affirmant la vie et m’a fait penser, ‘c’est comme ça que je veux être quand j’aurai cet âge' »

« Nous n’avons pas encore l’état d’esprit sur la façon de sortir d’une situation et je suppose que les joueurs l’apprennent ou peut-être que c’est facile quand vous êtes plus jeune de le faire », a déclaré Bruce.

Plutôt que de succomber à la frustration, Karen a rédigé une annonce à publier sur Craigslist dans l’espoir que quelqu’un puisse l’aider. Le couple a reçu des réponses qui, bien que gentilles, ont seulement suggéré de commencer à jouer à des jeux « plus appropriés pour les débutants ». Mais ce n’était pas ce qu’ils cherchaient.

Finalement, ce message de Craigslist se retrouverait dans le subreddit r/PS4, où il a été capturé par l’utilisateur One_Eyed_Man. Le Redditor a déclaré que la catégorie des concerts créatifs sur Craigslist a tendance à être un « fourre-tout pour les demandes inhabituelles » où un poste pourrait demander de l’aide pour construire une maison hantée ou une femme pour se raser la tête devant la caméra. Mais il s’est senti différemment quand il a vu le message de Bruce et Karen.

« La façon dont il a été écrit et [the] mots qu’ils ont utilisés [like] « Nous voulons profiter de cette diversion » ; ‘Besoin d’une personne qui connaît le jeu et comment utiliser la manette’) sonnait exactement ce que mes grands-parents écriraient s’ils avaient besoin d’un tuteur pour une nouvelle technologie. C’était ridiculement mignon et affirmant la vie et m’a fait penser: « C’est comme ça que je veux être quand j’aurai cet âge », a déclaré One_Eyed_Man.

L’empressement du couple à apprendre sans craindre de demander de l’aide a volé le cœur de tout le monde, alors le Redditor a diffusé sa publicité pour l’aider à gagner plus de traction et de visibilité.

« Je voulais que les autres ressentent cette foi chaleureuse et gluante en l’humanité, une sensation légèrement restaurée que j’ai ressentie, et il semble que beaucoup de gens l’aient fait », a-t-il déclaré.

Capture d’écran : Kotaku/Sony

Bruce, 81 ans, et Karen, 79 ans, ont décrit certaines normes pour ce qu’ils recherchaient chez un tuteur. Il ne s’agissait pas d’être bon aux jeux vidéo ou d’avoir des nerfs d’acier pour le jeu d’action intense de Naughty Dog, mais plutôt de trouver quelqu’un avec assez de patience pour les deux. Ils ne voulaient pas être critiqués pour leur façon de jouer.

« Nous avons parlé à quelques-uns d’entre eux et nous en avons choisi un qui, selon nous, pourrait vraiment nous aider, car enseigner le jeu à quelques personnes plus âgées n’est pas la chose la plus facile », a déclaré Bruce.

Bien que certains des commentateurs doutaient du message de Bruce et Karen, un jeune de 21 ans nommé Jesse, qui passe par WeekendFeel sur Reddit, a trouvé le message de One_Eyed_Man et est devenu leur tuteur.

Après avoir confirmé qu’il était vacciné, Jesse a enseigné à Bruce et Karen deux fois par semaine avec des séances en personne qui duraient environ deux à quatre heures. « Il n’est pas encore devenu fou, alors nous le faisons toujours », a déclaré Bruce.

Ayant combattu pendant 22 ans, Bruce a déclaré qu’il trouvait TLOU2 très violent et qu’il avait « secoué sa cage » lorsque (spoiler) Joel a été tué par Abby avec un club de golf.

« Cela semble un peu, étant donné l’état du monde, que ces gars-là feraient tellement mieux de travailler ensemble et de se connaître. Cela ressemble un peu au monde dans lequel vous et moi vivons aujourd’hui », a déclaré Bruce. Il est peut-être sur quelque chose.

Capture d’écran : Kotaku/Sony

Bien que le couple ait fait des progrès depuis leur première séance de tutorat, Jesse a déclaré qu’ils n’étaient pas au niveau où il pensait qu’ils seraient à l’aise de jouer seuls à TLOU2. « Leurs progrès ont augmenté et diminué, mais n’ont cessé d’augmenter », a-t-il déclaré. Pour aider le couple à mieux comprendre le jeu, Jesse a utilisé les fonctionnalités d’accessibilité de TLOU2 telles que le mal des transports et les options de navigation pour aider Bruce et Karen à entraîner Bruce et Karen sur la conscience spatiale dans les jeux vidéo.

« Les fonctionnalités d’accessibilité sont une énorme aubaine pour Last of Us 2 et je suis choqué que tous les jeux n’aient pas ces options maintenant », a-t-il déclaré.

Récemment, Jesse n’a pas pu rejoindre le couple pour des séances de tutorat car il a trouvé un nouvel emploi. Étant donné que son nouvel horaire de travail ne lui a pas laissé le temps d’entraîner les joueurs débutants, les deux parties ont convenu qu’il l’aide à trouver un tuteur de remplacement dans l’intervalle afin qu’ils ne soient pas obligés d’attendre.

En attendant, Bruce n’a pas été en reste. Jesse lui a présenté les procédures pas à pas YouTube et Bruce les a étudiés tous les jours, avec l’intention de reproduire les scénarios de combat qu’il a vu se dérouler sur YouTube.

« Cela me donne juste envie d’en savoir plus. »

« J’aime regarder ces visites guidées au point où j’en ai probablement vu environ 50 jusqu’à présent », a déclaré Bruce. « Je vois toutes sortes de meurtres furtifs qu’Ellie fait, et je pense dans ma tête, ‘Wow, le gars qui joue au jeu est vraiment talentueux pour faire en sorte que le jeu ressemble à une vraie vidéo.’ C’est tellement fluide, la façon dont c’est joué et je suis très impressionné. Cela me donne juste envie d’en savoir plus. »

Le couple a depuis fait une pause dans le jeu TLOU2. Depuis lors, ils ont commencé à jouer à Detroit: Become Human, Destroy All Humans et Grand Theft Auto 5, le tout dans l’espoir de mieux se familiariser avec les jeux de tir. L’idée est toujours de revenir éventuellement à TLOU2. Bien qu’il y ait encore des besoins d’amélioration avec les personnages de navigation, Bruce et Karen ont aimé rire les uns des autres alors qu’ils zappaient des humains virtuels avec des pistolets à rayons et faisaient rouler leur voiture dans la rue tout en bricolant la sensibilité de leur contrôleur dans GTA.

« J’étais très active », a déclaré Karen. « Il était athlétique. J’étais athlétique. Nous avons beaucoup dansé. Nos vies sont devenues plus sédentaires, mais cela met l’excitation [back] dedans. Alors que leurs amis feraient des voyages ou des croisières coûteux, Karen a déclaré que le jeu leur avait procuré un « niveau différent » d’excitation.

Capture d’écran : Kotaku/Sony

Après avoir traversé la vie avec beaucoup de rires au cours de leurs 57 ans de mariage, Karen et Bruce ont déclaré qu’ils espèrent étendre leur bibliothèque de jeux avec des titres qui ne sont pas aussi violents que TLOU2. Peut-être qu’ils essaieront des jeux coopératifs sur canapé ensemble, ont-ils dit.

Avant de commencer leur voyage, Bruce et Karen pensaient que les joueurs n’étaient que de jeunes enfants qui ne voulaient rien dans la vie à part s’asseoir à l’intérieur et jouer à des jeux. Mais après avoir dépanné certains d’entre eux, le stéréotype qu’ils connaissaient autrefois a commencé à se dissiper.

« Je me considère comme un gars assez intelligent et si je peux sortir de la pièce [in The Last of Us Part 2] et tous ces joueurs ont des kilomètres d’avance sur moi, je suis impressionné », a déclaré Bruce. « Je veux continuer à travailler et peut-être un jour pouvoir rivaliser sur Internet », a-t-il révélé lors de son interview avec Kotaku. Le but pour lui n’est pas seulement d’aller au-delà de l’embarras : il veut devenir vraiment bon dans quelque chose, et peut-être se dresser contre d’autres joueurs.

Apparemment, c’était aussi une nouvelle pour Karen, qui à ce stade de l’interview s’est tournée vers Bruce sous le choc pour lui demander : « Quoi ?