Isabel Roloff, l’épouse de l’ancienne star de Little People, Big World, Jacob Roloff, a déclaré que sa grossesse avait « profondément guéri et reconstitué » leur relation. Le couple attend son premier enfant et Isabel est dans son troisième trimestre. Le couple s’est marié en septembre 2019 et a annoncé qu’il attendait en juillet. Leur fils est attendu pour décembre.

« Tant de choses peuvent changer en un mois », a écrit Isabel, 25 ans, dans un article Instagram Story qu’elle a publié vendredi. « J’ai hâte de voir cet homme devenir père. Le troisième trimestre a profondément guéri et reconstitué notre relation et notre mariage. » Isabel a inclus une photo de ses photos de maternité, montrant Roloff, 24 ans, l’embrassant sur le chèque et berçant son baby bump.

Roloff est « tellement excité, il saute à chaque coup de pied, sait comment travailler les vêtements pour bébé mieux que moi, et raconte simplement qu’il a déjà hâte de le rencontrer », a écrit Isabel à propos de son mari. « Ajouter une personne à notre famille est un concept incroyable. Nos mondes sont sur le point d’être secoués de la meilleure des manières. »

Plus tôt vendredi, Isabel a partagé une autre photo de la séance photo de maternité à Roloff Farms pour marquer un mois avant sa date d’accouchement. « Jacob continue de s’entraîner à mettre le siège auto dans et hors de la poussette, j’ai écouté les affirmations de naissance, et maintenant j’ai l’impression que la seule chose qui manque, c’est notre bébé », a écrit Isabel.

Isabel a partagé plusieurs photos tout au long de sa grossesse pour tenir les fans au courant. Dans un article publié plus tôt cette semaine, elle a partagé une photo montrant ses vergetures, ce qu’elle a admis espérer qu’elle n’en aurait pas. Elle « se sentirait comme une fraude » si elle ne partageait pas une photo, car elle a tellement écrit sur la positivité corporelle avant sa grossesse.

« Je sais qu’ils sont principalement génétiques. Je sais qu’il existe des lotions et des choses que vous pouvez utiliser pour les diminuer. Mais le fait est qu’après huit mois de croissance de ce miracle dans mon ventre, je ne me regarde pas dans le miroir avec dégoût comme J’ai pensé que je pourrais », a écrit Isabel. « Je les regarde avec fierté. Je les vois comme des insignes d’honneur. C’est ce que j’ai fait. J’ai grandi en tant qu’humain. Et j’ai maintenant les cicatrices pour prouver que je l’ai fait. La croissance, ces jours-ci, est tout simplement magnifique. »

Par coïncidence, le frère de Roloff, Jeremy Roloff, et sa femme, Audrey Roloff, attendent également un nouveau bébé. Jeremy et Audrey sont également les parents d’Ember, 4 ans, et de Bode, 1 an. Audrey est dans les derniers jours de sa grossesse. Vendredi était la date d’accouchement d’Audrey, mais elle a révélé qu’ils attendaient toujours l’arrivée de leur bébé.