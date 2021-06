Un couple de Saint-Louis plaide coupable dans un incident de maniement d’armes à feu ; Il dit “Je le referais” ⋆ .

Le couple de St. Louis qui a brandi des armes contre des manifestants pour la justice raciale passant devant leur manoir l’été dernier a plaidé coupable jeudi à des accusations de délit, évitant ainsi une peine de prison potentielle pour les accusations de crime auxquelles ils étaient confrontés.

Patricia McCloskey, qui a mis le doigt sur la gâchette du pistolet qu’elle a brandi en direction des manifestants, a plaidé coupable de harcèlement criminel et a été condamnée à une amende de 2 000 $. Mark McCloskey, qui tenait fermement son fusil semi-automatique du mauvais côté de sa poitrine, a plaidé coupable à un délit de voies de fait au quatrième degré et a été condamné à une amende de 750 $. Parce que les accusations sont des délits, le couple, tous deux avocats en dommages corporels, peut continuer à pratiquer le droit dans le Missouri. Ils pourraient toujours faire face à des sanctions professionnelles pour leur aveu de délits mineurs. Les règles de la Cour suprême du Missouri donnent au tribunal le pouvoir de suspendre ou de révoquer les licences légales du couple.

Mark McCloskey, un républicain, a annoncé sa candidature au siège du Sénat laissé vacant par le sénateur sortant Roy Blount. Après que l’accord de plaidoyer de jeudi a été finalisé devant le tribunal, il n’a pas été excusé par ses actes l’été dernier dans des remarques qui ressemblaient tout à fait à une annonce de campagne.

“Le procureur a abandonné toutes les charges, sauf pour avoir allégué que j’avais volontairement placé d’autres personnes en danger imminent de blessures physiques, n’est-ce pas, et je l’ai certainement fait”, a-t-il déclaré. «C’est pour ça que les armes étaient là et je le referais chaque fois que la foule s’approche de moi. … En d’autres termes, je me suis tenu debout sur le porche avec mon fusil et je les ai fait reculer. Et c’est ce que je referais. Si c’est un crime dans le Missouri, par Dieu, je l’ai fait, et je le referais.

Le procureur spécial Richard Callahan, qui a choisi d’accepter des charges réduites, a déclaré dans un communiqué qu’il avait pris en compte plusieurs facteurs pour décider de la manière de résoudre l’affaire, notamment “l’âge et l’absence de casier judiciaire pour les McCloskey, le fait qu’ils ont initialement appelé le police, et le fait que personne n’a été blessé et qu’aucun coup de feu n’a été tiré.