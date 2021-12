Un couple de Staten Island remporte 10 millions de dollars dans une poursuite pour faute professionnelle

Une femme de Staten Island et son mari ont reçu un verdict de 10 millions de dollars jeudi après avoir subi une hystérectomie bâclée qui l’a laissée incontinente, à l’agonie et incapable d’avoir des relations sexuelles.

Michele Nugent, 41 ans, a déposé une plainte pour faute professionnelle médicale après son départ avec une fistule douloureuse – ou une ouverture anormale – qui laissait échapper des fluides de sa vessie dans son vagin à la suite de la procédure effectuée par le gynécologue Eli Serur.

Nugent, de Tottenville, a été opérée le 4 octobre 2018 au Richmond University Medical Center après avoir eu quatre enfants par césarienne l’a laissée avec des saignements excessifs et douloureux.

Mais quelques jours seulement après l’hystérectomie – au cours de laquelle l’utérus est enlevé chirurgicalement – ​​Nugent a atterri aux urgences avec ce qu’elle a décrit comme la pire douleur de sa vie, selon son affidavit.

Elle a également eu des nausées, des vomissements et des fuites, selon l’affidavit.

Cependant, la mère de quatre enfants a appris que ses symptômes étaient des complications normales de la chirurgie et qu’elle aurait des nouvelles du médecin.

Michele Nugent a développé une fistule après la chirurgie. Chad Rachman/New York Post

Au cours des 10 jours suivants, Nugent a appelé à plusieurs reprises le bureau de Serur alors que ses symptômes s’aggravaient, notamment la nécessité de porter des couches pour adultes car elle ne pouvait plus contrôler sa vessie. On lui a dit d’attendre son prochain rendez-vous de suivi.

Lorsque Serur l’a finalement vue le 17 octobre 2018, il lui a prescrit des médicaments pour une infection des voies urinaires et lui a dit qu’elle devrait retourner au travail la semaine suivante, selon son témoignage au procès.

Nugent – ​​une responsable de compte chez Boar’s Head, une entreprise de charcuterie – était à une réunion avec 20 hommes ce lundi prochain au bureau de Brooklyn lorsque « de nulle part, j’ai uriné sur moi-même et j’ai dû partir », a-t-elle déclaré au jury de l’humiliation vivre.

Nugent a témoigné que cela s’était produit malgré le fait qu’elle portait des couches et allait aux toilettes toutes les heures.

Peu de temps après, Nugent a vu un urologue et a subi une deuxième intervention chirurgicale le 12 novembre 2018 pour réparer un trou dans sa vessie.

Mais malgré l’opération, la vessie de Nugent ne sera plus jamais la même et elle souffrira pour le reste de sa vie, ont entendu les jurés au procès.

Les symptômes de Michele Nugent étaient si graves qu’elle s’est urinée lors d’une réunion devant 20 personnes.STEFAN JEREMIAH

La maman se réveille encore plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes et elle et son mari, Robert, sont résignés à ne plus avoir de relations sexuelles à cause de la douleur et de la peur qu’elle ressent.

L’avocat des Nugents, Vito Cannavo, a déclaré au Post : « Mme. Nugent a traversé une épreuve horrible et elle l’a gérée avec beaucoup de dignité et de force.

« Nous sommes ravis que le jury ait reconnu ce qu’elle a traversé et l’ait indemnisée ainsi que son mari en conséquence. »

Les jurés – quatre femmes et deux hommes – ont découvert que Serur s’était écarté « des bonnes pratiques médicales acceptées » lorsqu’il avait bâclé l’opération et qu’il n’avait ensuite pas identifié le problème et l’avait réparé, selon une feuille de verdict du jury.

Les jurés ont accordé à Nugent 6,5 millions de dollars pour les souffrances passées et futures et 3,5 millions de dollars supplémentaires à son mari pour la perte passée et future du consortium – ou de l’intimité – avec sa femme. Le couple a déposé plainte en 2019.

L’hôpital n’était pas partie au procès après que les Nugent ont accepté de le rejeter de l’affaire.

L’avocat de Serur n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.