Un couple de YouTuber se vante d’avoir survécu à COVID sans le jab – les deux meurent de COVID ⋆ 10z viral

La société ordinaire, ces personnes qui prêtent attention aux médecins, aux scientifiques, aux responsables de la santé publique, à ces personnes dont le travail consiste à informer et à promouvoir les traitements qui nous aident à vivre dans des communautés saines, commencent maintenant à se sentir mal à l’aise face aux décès associés à ces qui se targuent d’ignorer tout ce dispositif mis en place pour informer et protéger.

Cela va à l’encontre de tous nos instincts, regarder les gens se convaincre qu’ils ont raison et cela conduit à leur décès. Nous ne célébrons pas leur mort. Nous ne nous en soucions plus, en effet, cela a un impact terrifiant sur nos vies. Ne souffrez pas d’une crise cardiaque, d’un accident de voiture grave, d’un accident vasculaire cérébral, d’un saignement gastro-intestinal, d’un cancer ou de toute autre affection non liée au COVID qui pourrait vous envoyer dans une unité de soins intensifs pour vous sauver la vie. Ces unités de soins intensifs sont pleines de personnes qui voulaient principalement faire une déclaration politique en se moquant du segment sensible de la société.

Ci-dessous, nous avons un exemple du sin qua non du mouvement anti-vax, deux personnes qui ont fait leur cause pour faire passer le mot, elles ont traversé l’épidémie sans une aiguille dans le bras. Ce ne sont pas des gens ordinaires, ils ont eu un public important et ont probablement eu une influence substantielle : (Lien, vidéo ci-dessous)

Lors de l’incident le plus récent, deux YouTubers de l’Alabama qui étaient populaires pour les conseils de revente en ligne sont décédés à la suite de COVID-19 jours après avoir publié une vidéo confirmant qu’ils ne se feraient jamais vacciner, a rapporté AL.com. “Nous sommes VIVANTS et nous revendons toujours sur eBay”, a déclaré le couple dans sa dernière vidéo.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

La vidéo de 90 minutes est arrivée quelques jours avant son annonce et expliquait en détail pourquoi le couple ne se ferait jamais vacciner et sa position sur les autres mesures COVID-19. “Je n’ai toujours pas compris le tu sais quoi”, a déclaré Dusty avant d’imiter un coup de seringue. “Je n’ai toujours pas l’intention de l’obtenir.”

La maladie était toujours là, en effet plus dangereuse (pour les non vaccinés) que jamais. Delta est un animal différent pour ainsi dire, plus contagieux, plus grave, plus mortel.

« J’ai mon propre passeport. C’est ce qu’on appelle la « Déclaration des droits ». Je pense que tout cela sera derrière nous dans quelques années », a poursuivi Dusty, faisant référence à son acte de naissance. Ses commentaires ont été faits vers 41h30. “Je pense que tout cela sera derrière nous dans quelques années”, a ajouté Dusty. “Ensuite, ils seront comme si vous n’en aviez plus besoin”, se référant aux passeports vaccinaux.

Nous n’aurons jamais la maladie derrière nous maintenant. C’est la nouvelle grippe, en plus grave. Il y aura des rappels, de moins en moins résisteront au vaccin et la société ne peut qu’espérer que le virus ne mute pas sa coquille juste autour des vaccins. Tout ça à cause de gens comme ça. Nous n’avons pas besoin de célébrer leur mort, mais nous pouvons être ambivalents et en colère.

****

[email protected] et sur @JasonMiciak