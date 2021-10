Un couple interracial réuni 40 ans après avoir été séparé par ses parents

Le père de Penny a rendu visite à Mark et l’a menacé jusqu’à ce qu’il accepte de mettre fin à la relation (Photo: BPM Media)

Un couple qui a été contraint de se séparer lorsqu’ils étaient adolescents à cause du racisme se marie près de 40 ans plus tard – après s’être réunis sur les réseaux sociaux.

Penny Umbers, 60 ans, est tombée amoureuse de Mark Bethel, 61 ans, dans les années 1970, alors qu’elle avait 16 ans. Le couple était à l’internat ensemble – Trent College près de Nottingham – et ils sont devenus un couple.

Après être parti étudier dans différentes universités, le père de Penny a rendu visite à Mark – à son insu.

Il a ordonné à Mark de mettre fin à sa relation avec sa fille et a menacé de voir sa bourse révoquée s’il ne le faisait pas.

Mark faisait également face à une pression similaire de la part de ses propres parents – qui ne voulaient pas qu’il sorte avec une fille blanche.

Face à de nouvelles pressions de sa famille, qui avait retiré son soutien financier, il a pris « la décision la plus difficile de [his] la vie’.

Mark a proposé à Penny dès qu’elle est descendue de l’avion (Photo: BPM Media)

«Je n’avais pas beaucoup de pouvoir. J’étais à 3000 miles de chez moi dans un pays étranger. J’étais totalement dépendant de ma bourse », ajoute-t-il.

‘C’était déchirant.’

Dévastée par la rupture, Penny a quitté l’université, s’est mariée et a divorcé deux fois.

Mark a ensuite obtenu son diplôme et a commencé une carrière dans l’hôtellerie, gérant des hôtels dans le monde entier. Il a eu d’autres relations, mais n’a jamais oublié son premier amour.

Au cours des décennies suivantes, Mark a continué à chercher Penny, mais il n’a pas pu la trouver car elle avait changé de nom lorsqu’elle s’est mariée.

Mais, à la fin de 2019, il a trouvé une photo qu’il pensait être elle sur Facebook et a envoyé un message, demandant: « Est-ce Penny? »

Penny et Mark ont ​​tous deux subi une pression intense de la part de leurs parents dans les années 1970 (Photo: BPM Media)

« Et puis c’était le cas ! » il dit.

Le couple n’a pas pu être réuni immédiatement en raison de restrictions de voyage liées à une pandémie, mais en juin, Penny s’est envolée pour l’île de New Providence aux Bahamas pour voir son amour d’enfance.

«Il y avait ce sentiment de réunion», dit-elle. « Mais c’était comme si nous n’avions pas changé d’un iota. »

Quand elle est revenue plus tôt ce mois-ci, Mark a proposé dès qu’elle est descendue de l’avion.

Le couple a maintenant écrit un livre sur leur histoire, intitulé Thirty-Nine Years In The Wilderness.

«Je me sens comme une toute nouvelle personne», dit Penny. « Je n’ai jamais aimé personne comme j’aime Mark. »

Mark ajoute : « Nous avons perdu 39 années, mais nous nous attendons à un très bel avenir.

