Un couple lutte contre les prix des maisons à Cornwall après l’expulsion d’un lieu touristique | Royaume-Uni | Nouvelles

Glenise Hutchens, 76 ans, et son mari John, 84 ans, atteint de démence, sont à quelques semaines de l’itinérance après la mise en vente de leur maison de location. Le conseil a du mal à trouver une nouvelle maison de location au milieu d’une pénurie à Cornwall.

Les retraités louaient une petite propriété dans le joli village de pêcheurs de Gorran Haven depuis environ 20 ans – et vivaient dans le comté depuis des décennies.

Mais Cornwall a vu un énorme afflux de personnes riches de l’extérieur de la région ces dernières années, un problème aggravé par la pandémie et les personnes vivant dans les grandes villes en conséquence.

L’amie proche de Glenise et John, Elaine Hyland, cherche désespérément un nouvel endroit où vivre pour le couple.

“Le marché du logement a explosé, en général. Ils sont maintenant effectivement sans abri”, a-t-elle déclaré à Cornwall Live.

“On nous dit qu’il n’y a nulle part. Que Cornwall est plein et qu’ils devront peut-être déménager dans le Devon, ou même plus loin, pour vivre dans un Travelodge. John souffre de démence, ce n’est pas faisable.”

Le propriétaire du couple est décédé récemment, laissant sa maison, ainsi que plusieurs autres dans les environs, à la famille qui a maintenant choisi de vendre les maisons.

Depuis, Mme Hyland a supplié le Conseil de Cornwall de l’aider.

Le conseil, que les conservateurs ont remporté en mai, a déclaré qu’il pourrait soumissionner sur des propriétés avec un budget de 500 £ par mois dans le cadre de ses dispositions Home Choice.

Mais Glenise et John touchent des pensions de l’État et on leur a dit qu’il n’y en avait nulle part, en raison du prix élevé des logements à Cornwall.

La solution proposée par l’équipe de logement d’urgence du conseil était un Travelodge dans le Devon, sans installations pour manger – ce qui signifie que le couple devrait rassembler de l’argent pour manger au restaurant trois fois par jour.

Glenise a déclaré qu’elle et son mari se sentaient “complètement dévastés” par la situation.

Le retraité a ajouté: “Nous sommes restés sans abri après plus de 20 ans dans cette propriété, et nous sommes très déçus du système.

“Nous ne pouvons pas nous permettre les retours privés avec le budget que nous recevons du conseil, nous sommes hors de prix et nulle part où aller.

« Mon mari doit aller chez le médecin trois fois par semaine et il est atteint de démence, donc si nous allons trop loin, il ne saura pas où il est. C’est difficile.

« Les prix des maisons ont augmenté, et quand nous sommes sur la pension de l’État, comment allons-nous compenser les centaines de loyers supplémentaires ? »

Mme Hyland a expliqué que le couple ne peut pas vivre correctement dans un Travelodge, personne ne le peut, et a imputé le problème en partie au nombre de maisons de vacances à Cornwall.

Elle a ajouté : « Il n’y a pas un seul appartement ou maison d’une chambre qui puisse être attribué aux personnes vulnérables ?

“Nous ne savons pas quoi faire. Leur famille ne vit pas dans le comté, ils pourraient être dans la rue à ce rythme.

« Ils ne veulent pas être dans cette situation, ils ne veulent pas vivre dans un B&B pour voir la fin de leurs jours. C’est horrible de s’attendre à ce qu’ils le fassent. Comment peuvent-ils vivre comme ça ? Je suis sûr qu’ils ne sont pas les seuls.

« Il n’y a tout simplement plus assez de logements, tous transformés en B&B aériens. Ce qui reste est trop cher, et à un moment donné, le conseil a demandé si l’un d’entre eux pouvait trouver un emploi pour compléter ses revenus.

« L’ensemble du système semble un crock. Deux personnes âgées vulnérables vont devenir sans abri. Le système est le système, mais c’est faux.”

Elle a ajouté qu’il était conseillé au couple de rester dans la maison au-delà de la date d’expulsion, de peur qu’ils ne se retrouvent entièrement sans abri.

Mais cela, a déclaré Mme Hyland, signifiera que le couple fera face à une action en justice et potentiellement à un procès.

« Le stress de tout cela pour une personne atteinte de démence », a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du Conseil de Cornwall a déclaré: «Nous sympathisons avec la position dans laquelle se trouvent certains résidents alors que Cornwall fait face à une pression extrême sur la disponibilité de logements.

“Nous nous engageons à fournir un soutien à tout résident menacé d’itinérance et exhortons toute personne qui se trouve dans cette position à contacter Cornwall Housing afin que nous puissions essayer d’aider à empêcher que cela ne se produise.

“Nous prenons également en compte leurs besoins de bien-être car nous les aidons à essayer de trouver un logement alternatif approprié, mais il existe une forte demande de logements, qui comprend notre propre parc de logements, les propriétés que nous louons ou d’autres logements.

“Alors que nous mettons en place notre propre hébergement d’urgence et que nous achetons et rénovons plus de 100 logements pour fournir un hébergement temporaire à moyen terme, cette demande sans précédent nous oblige à utiliser des hôtels d’hébergement temporaire et d’urgence.

“Cependant, cela aussi est soumis à une disponibilité limitée – un problème saisonnier exacerbé par le nombre exceptionnel de personnes que nous soutenons.”

« Comme la demande d’hébergement à Cornwall est extrêmement élevée, nous devons parfois offrir un hébergement temporaire à l’extérieur de Cornwall en dernier recours.

“Nous ramènerons les personnes touchées dans leurs cercles de soutien dès qu’il y aura des postes vacants à Cornwall et continuerons à offrir un soutien pour les aider à trouver un logement à long terme.”