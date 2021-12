Un couple «marié au premier regard» demande le divorce

Un autre couple de Mariés au premier regard a décidé de se séparer. Quelques semaines seulement après que Jose San Miguel Jr. et Rachel Gordillo ont révélé lors de la réunion spéciale de la saison 13 qu’ils s’étaient séparés après le tournage mais qu’ils donnaient une autre chance aux choses, ils ont publié une déclaration au magazine People annonçant leur divorce. Pour de nombreux fans, les écrits étaient sur le mur alors qu’ils luttaient pour se remettre sur la bonne voie pendant l’enregistrement à la suite d’une dispute majeure.

« Après mûre réflexion, nous avons décidé que nous ferions mieux de nous séparer », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. « C’est une décision que nous ne prenons pas à la légère, mais après quelques allers-retours et essayer de faire fonctionner ce mariage, nous savons que cette décision sert au mieux notre avenir. Le voyage MAFS nous a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur ce dont nous avons tous les deux besoin chez un partenaire. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long des 8 derniers mois. »

Les choses étaient clairement dans l’air, alors même qu’ils discutaient de travailler sur leur relation lors de la réunion. À l’époque, ils ne vivaient pas ensemble mais avaient l’intention de passer à l’étape suivante à mesure que les choses continuaient de progresser dans une direction positive. Gordillo a déclaré qu’elle se sentait plus en confiance dans leur relation pour faire confiance à son mari pour qu’il retourne vivre avec lui. Elle a dit qu’elle avait l’impression qu’il ne rendait pas sa maison confortable pour elle, l’obligeant à retourner vivre avec sa famille.

Le couple semblait être celui qui résisterait à l’épreuve du temps après le jour de la décision. Mais tout a changé après que San Miguel se soit fâché contre Gordillo pour l’avoir accidentellement appelé le mauvais nom. Il l’a enfermée hors de leur appartement, provoquant un effet domino d’arguments et de comportement passif-agressif de la part de San Miguel. Il s’est finalement excusé, mais les choses n’ont jamais été tout à fait les mêmes. Gordillo a révélé plus tard qu’elle avait passé des heures à errer à l’extérieur de leur appartement et de leur complexe en raison de son verrouillage.

Mais après avoir avancé à partir de cela et communiqué en thérapie, les choses semblaient s’améliorer. Dans un article de septembre, San Miguel a partagé une photo de lui et Gordillo assis avec le pasteur Cal, l’un des experts de l’émission. « Alors que la semaine dernière touchait à sa fin, le pasteur Cal a donné de bons conseils à deux étrangers qui essayaient simplement de faire fonctionner un mariage », a-t-il écrit dans la légende. « Ce n’est pas facile, nécessite des compromis et un travail acharné. Une communication cohérente et la capacité d’être flexible. Science et art. »