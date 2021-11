Un couple «marié au premier regard» se sépare après un an de mariage

Le couple marié à First Sight, Bennett Kirschner et Amelia Fatsi, a décidé de mettre un terme à leur mariage un an après avoir dit « oui », a rapporté E! Nouvelles lundi. Un représentant du couple a confirmé que les deux hommes avaient décidé de se séparer après avoir discrètement demandé le divorce le 14 octobre en Virginie.

Kirschner et Fatsi se sont rencontrés et se sont mariés pour la première fois lors de la saison 11 de Mariés au premier regard, qui a fait ses débuts en juillet 2020. Fatsi, médecin, et Kirschner, directeur artistique d’une compagnie de théâtre, cherchaient tous deux l’amour avec l’aide des experts du MAFS. , mais même le Dr Pepper Schwartz, le Pasteur Cal Roberson et le Dr Viviana Coles n’étaient pas d’accord sur leur compatibilité potentielle.

Les entremetteurs ne savaient pas si le chemin de vie du médecin de grande puissance correspondrait aux valeurs plus bohèmes de Kirschner, mais les deux sont rapidement devenus un couple préféré des fans avec la façon dont ils s’entendaient bien. Le jour de la décision, le couple a décidé de rester ensemble, s’ouvrant sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur leurs premiers jours en tant que couple marié.

« En ce moment où nous traversons des moments si étranges, intenses et imprévisibles, je me suis sentie tellement chanceuse », a déclaré Fatsi, partageant à quel point elle appréciait la mise en quarantaine avec quelqu’un qu’elle « aimait tellement » et « aimait être avec elle ». Se tournant vers son mari, elle a partagé combien elle appréciait également une perspective différente pendant la période incertaine. « J’ai l’impression que vous m’avez donné cet autre objectif sur ce qui se passait dans le monde que j’ai tellement apprécié », a-t-elle déclaré.

Kirschner a déclaré qu’il sentait que sa femme l’avait aidé « à rester à flot », notant que c’était la première relation amoureuse qu’il avait eue au cours de laquelle « un sentiment d’amour et d’adoration n’a pas été associé à un sentiment de danger ». Alors que les deux ont été salués comme une réussite de la saison 11, il est clair qu’ils n’ont pas pu le faire fonctionner à la fin, bien qu’ils se suivent toujours sur Instagram, faisant allusion à une séparation sans drame. Mariés au premier regard La saison 11 compte toujours deux mariages réussis avec Miles Williams et Karen Landry et Amani Smith et Woody Randall.