Un couple maudit en NBA

Parfois, il suffit d’être au bon moment et au bon endroit. Il n’y en a pas d’autre. Oui le marché de la NBA, si généreux à maintes reprises, le rappelle cruellement à d’autres moments. De la même manière qu’il y a des joueurs pour qui une bonne saison, ou un parcours d’excellence de quelques mois seulement, vaut la peine de signer de succulents contrats, il y a des cas où la circonstance inverse se produit : l’argent n’est pas là quand il était censé être … et il finit par s’effacer complètement. Si vous parcourez la liste des joueurs qui se retrouvent sans équipe sur le marché d’été, il y a deux noms illustres qui (pas la première fois) se démarquent à nouveau : Isaiah Thomas et DeMarcus Cousins.

Aucun d’eux n’est un agent libre restreint, il ne s’agit donc pas pour les franchises de ne pas avoir de problèmes de négociation, de sorte que leurs équipes finissent par les retenir. Et aucun d’eux n’a exactement un cache exorbitant. Ils ne comptent tout simplement pas pour le moment. C’est si dur. Deux joueurs qui sont devenus des stars et qui allaient décrocher des contrats gigantesques lorsqu’ils ont été retirés de la circulation en raison de blessures graves. Et aucun d’eux n’a réussi à réorienter la direction. Toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse, après tout.

Carrefour des ennuis chez les Kings

Le fait est que, d’une manière ou d’une autre, les chemins de Thomas et Cousins ​​se sont toujours croisés. Bien qu’il s’agisse de deux profils totalement opposés, le premier une toute petite base (rayures 1,75) qui Il est arrivé en NBA en 2011 par la porte dérobée : le numéro 60, la dernière position, de la draft. Il avait joué trois ans à l’Université de Washington. Il a été choisi par les Kings, une franchise en éternelle reconstruction et en constante houle qui un an avant, en 2010, avait choisi Cousins ​​avec le numéro 5, un immense centre qui a gratté en 2010 et venu d’une seule et formidable saison dans le Kentucky. , où il faisait partie d’un bloc redoutable qui signait un brillant 35-3 mais restait aux portes du Final Four. John Calipari, à ses débuts, dirigeait Cousins ​​​​cette année-là, mais aussi John Wall, Eric Bledsoe et Patrick Patterson… Tous les quatre faisaient partie du top 20 de la draft 2010.

Thomas a rejoint une équipe qui devenait déjà une farce de complot récurrente : manque de leadership dans les bureaux et changements constants dans les bancs pour chercher la figure qui serait capable de calmer et de satisfaire Cousins, un talent colossal à la tête compliquée. Personne n’était aussi près d’y parvenir que Michael Malone, le désormais entraîneur des Nuggets qui a payé le changement de direction sportive, sur lui, et a fini par laisser sa place à George Karl, dont le divorce avec Cousins ​​​​était très solide (messages dans les réseaux inclus). Les Kings, vous le savez, n’ont plus joué en séries éliminatoires depuis 2006. Thomas a émergé comme un meneur puissant, un buteur vorace et un joueur qui a compensé par cœur et instinct ce qui lui manquait de hauteur. À sa troisième saison à Sacramento (2013-14), il marquait en moyenne plus de 20 points et 6 passes décisives par match. Un parcours dans lequel Cousins ​​a évolué de plus de 22 points et près de 12 rebonds en moyenne. Les Kings pensaient qu’ils avaient leur coup de poing 1-2, leur partenaire mortel pour se tailler des adversaires avec des jeux constants de pick and roll. Mais les relations ont vite mal tourné dans un vestiaire absolument toxique où Les cousins ​​​​n’ont pas accepté l’ascension vers la célébrité du petit Thomas.

Alors ils sont sortis. Thomas a été échangé à l’été 2014 aux Phoenix Suns, où il faisait partie de l’étrange projet en trois points (avec Eric Bledsoe et Goran Dragic) avant d’être envoyé en février 2015, quelques mois plus tard, aux Boston Celtics. Là, dans une franchise qui avait déjà tenté de le mettre la main sur l’été, sont venues ses années de splendeur : deux all stars (2016, 2017), le deuxième (2016-17) dans le cadre d’une saison où il a également intégré le Second Best Quintet et les plus audacieux de Boston l’ont élevé au débat MVP. Il a récolté en moyenne 28,9 points et 5,9 passes décisives, et il a disputé des séries éliminatoires passionnantes au cours desquelles les Celtics ont atteint la finale Est et il a surmonté la mort accidentelle de sa sœur. Thomas a même marqué 33 points un jour après l’événement tragique. À ce moment-là, il était déjà l’un des favoris du Jardin, pour ses tirs marquants et son esprit indomptable.

Cousins, pour sa part, était (en deux il coïncidait avec Thomas) quatre fois de suite étoile entre 2015 et 2018, est entré deux fois dans le deuxième quintette (2015 et 2016) et a fait partie d’un cycle olympique de l’équipe des États-Unis: Champion du monde en 2014, médaille d’or olympique en 2016. En février 2017, les Kings en ont eu marre des ennuis et l’ont transféré, en plein All Star Weekend, aux New Orleans Pelicans. Il y a formé un couple formidable, une sorte de tours jumelles très éphémères, avec Anthony Davis. Après ces mois d’accouplement, Il a débuté la saison 2017-18 au meilleur niveau de sa vie : 25,2 points, 12,9 rebonds et 5,4 passes décisives. Et une attitude renouvelée, positive et heureuse aux côtés de Davis et dans une équipe qui montait comme un joker dans un Ouest surpeuplé.

Le malheur est arrivé au pire moment

Mais ces étendues de bonheur ont conduit au malheur à cause des blessures. Thomas a quitté sa hanche lors de ces éliminatoires héroïques de 2017 pour aider les Celtics, qui l’ont envoyé quelques semaines plus tard aux Cleveland Cavaliers dans le cadre de l’opération Kyrie Irving. Il était dans la dernière année de son contrat lorsqu’il a commencé cette saison 2017-18 qui a commencé avec les Cavs et s’est terminée avec les Lakers. La blessure à la hanche a retardé ses débuts plus qu’il n’aurait dû, il ne s’intégrait pas dans le projet LeBron James et a commencé à laisser des symptômes inquiétants : par sa hanche et par le coup émotionnel qui avait été transféré par les Celtics eux-mêmes dans laquelle il était une référence et pour qui il avait laissé sa santé physique et mentale, avec une hanche blessée et en plein deuil pour la mort de sa sœur. Cousins, dans cette saison 2017-18 qui a commencé comme un coup de vent, était également dans la dernière année de son contrat. Mais il n’a joué que 48 matchs. Le 26 janvier, le tendon d’Achille s’est rompu. La terrible blessure qui allait marquer sa carrière. Quatre jours plus tôt, il avait ajouté 44 points, 24 rebonds et 10 passes décisives contre les Chicago Bulls.

Juste avant sa blessure, presque personne ne doutait que les Pélicans signeraient à l’été 2018 un contrat maximum à Cousins, qui pourrait aller jusqu’à 177,2 millions de dollars sur cinq ans. Thomas, pour sa part, s’est exprimé ouvertement lors de la saison 2016-17 de ce marché 2018 sur lequel il prévoyait d’atteindre les 200 millions de dollars. Aucun de nous n’a jamais vu ces montants, et Depuis, ils ont trébuché sur la NBA sans gros chèques et sans stabilité sportive. Maintenant ils sont sans équipement alors que le marché est pratiquement serré pour la saison 2021-22, seulement trois ans après ce qui devait être l’été de millions pour eux deux, l’énorme centre et le meneur léger. Le couple bad avenue des Sacramento Kings.

Des cousins, peu de temps après la blessure, ont refusé 40 millions de dollars pour deux ans aux Pélicans. En NBA, les blessures au tendon d’Achille sont redoutables, surtout chez les joueurs du volume Cousins. Il a fini par signer pour un an et 5,3 millions avec les Warriors, en quête de rédemption à la Baie : une bague et un gros contrat plus tard grâce au passage par, il l’espérait, la super équipe dans laquelle Kevin Durant était encore avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Mais c’était (2018-19) l’année maudite pour les Warriors, la blessure de Durant (également le tendon d’Achille) et le genou de Klay. Celui de la finale perdue contre les Raptors. Les cousins ​​n’ont pas vécu un rêve, justement: n’a fait ses débuts qu’en janvier, toujours en convalescence. Et puis il a subi une blessure au quadriceps qui a minimisé son effet en séries éliminatoires. Pour la saison suivante, il a signé avec les Lakers pour seulement 3,5 millions… et s’est cassé le genou cet été. En février, sans débuter, il a été coupé, avant le triomphe de Los Angeles dans les éliminatoires de la bulle. Au cours des deux saisons suivantes, il a joué pour les Rockets et les Clippers pour respectivement 2,3 millions de dollars et 654 000 $. Placard sans importance dans le jeu ni minutes importantes et, à 31 ans, un joueur qui est de plus en plus loin de ce niveau captivant qu’il avait autrefois. Au cours de sa carrière, il a remporté des contrats avec des franchises d’un peu plus de 91 millions. En 2013, il a signé l’extension de quatre ans pour les recrues de 62 millions de dollars, mais la prochaine grosse affaire n’est jamais arrivée. Après la première blessure grave, alors qu’ils attendaient 177 millions des Pélicans, il n’en a ajouté qu’environ 12 en quatre ans. Et maintenant, il est sans équipement.

Pour Thomas, c’était encore pire. Après que les Lakers aient traversé les Nuggets, les Clippers et les Pelicans, une tentative de résurrection après l’autre et moins de 5 millions au total au cours de ces années de lutte contre la malchance et de montée. Une rubrique dans laquelle ne figuraient même pas ces 200 millions qu’il voulait assurer… et que de nombreux cadres de la NBA croyaient alors (on était en 2017) qu’il prendrait. Maintenant, il est sans équipement et Son salaire le plus élevé en une saison est toujours de 7,2 millions en 2014-15, aux Celtics. Plus ou moins la moyenne du salaire actuel en NBA. Cela faisait partie des 27 millions de dollars pour quatre ans qu’il a signés en juillet 2014, à la suite de la signature et de l’échange qui l’ont conduit des Kings aux Suns. À la fin de ces quatre cours, à l’été 2018, il y avait le gros sac d’argent. Comme dans le cas de Cousins. Un qui, aussi comme son ancien partenaire, ne s’est jamais matérialisé. Car en NBA, il faut simplement être au bon endroit au bon moment.