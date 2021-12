Un couple meurt à Llucena en respirant la fumée d’un brasero en bois pendant son sommeil

12/02/2021

Le à 11:03 CET

Teresa Domínguez / Núria B. Bigné

La tragédie s’est répétée, cette fois, à Llucena. Deux voisins ont perdu la vie en dormant à la maison, en raison d’une intoxication supposée au monoxyde de carbone (CO) à avoir laissé brûler dans la chambre un brasero à bois. Ce nouvel accident survient seulement quatre jours après qu’un autre couple et leur fils de 20 ans sont décédés dans leur appartement de Catarroja en raison de la mauvaise combustion d’un appareil de chauffage, également pendant qu’ils dormaient.

Dans les deux cas, l’unles utopies ont confirmé que les décès étaient causés par la carboxyhémoglobine formé dans votre sang lorsque les globules rouges s’associent au monoxyde de carbone au lieu de l’oxygène, entraînant la mort par anoxie.

Le dernier des événements a été découvert hier à l’aube, lorsque la sœur et le beau-frère du propriétaire de la maison, José Luis Vilar, 54 ans, Ils sont allés à la ferme pour voir si quelque chose d’étrange s’était passé, car ils ne savaient rien ni de lui ni de sa compagne, Celedonia Landaci, 57 ans, pendant trois jours.

La plus grande surprise s’était produite la veille, mardi, puisque ce jour-là était l’anniversaire de la sœur de José Luis et il n’était pas normal qu’il n’ait pas appelé ou qu’il ne se soit pas approché de sa maison. Il n’a pas non plus répondu à leurs appels, alors ils ont décidé de se rendre à la ferme où vivait le couple, craignant que quelque chose ne leur soit arrivé.

Avec les clés que la famille possédait de la maison, située dans le quartier du Mas del Batlle, à la sortie de Llucena en direction de Villahermosa, ils sont allés et sont entrés quand ils ont vu que personne non plus ne répondait à la sonnette. En entrant, eIls ont retrouvé les corps sans vie du couple. Ils étaient tous les deux sur le lit de la chambre principale, où il y avait aussi un brasero en bois avec des restes brûlés et aucune ventilation.

Dès que le 112 a été alerté, des patrouilles de la Garde civile et une ambulance du SAMU sont arrivées, dont le personnel n’a pu que constater les décès.

De plus, l’équipe de police judiciaire de Vinaròs a été alertée, qui a pris en charge le traitement de la procédure de ce nouvel accident d’inhalation de monoxyde de carbone, qui dans ce cas aurait presque certainement pu être généré lorsque la flamme s’est éteinte et a concentré le gaz mortel dans le fumées causées par la mauvaise combustion du bois semi-éteint. La chambre avait les fenêtres fermées pour éviter le froid la nuit, ce qui aurait augmenté la proportion de CO dans l’air.

L’homme était bien connu localement et a travaillé comme pompier forestier pour une brigade de renfort en périodes estivales.

Le premier maire, David Monferrer, a regretté ce qui s’est passé dans des déclarations à ce journal et a transmis ses condoléances aux familles et amis des victimes face à une perte aussi tragique. En outre, il a décrété un deuil officiel.

Cinq décès en quatre jours ont déclenché des alarmes et ils ont conduit les responsables des Urgences à appeler à nouveau la population à prendre des mesures de sécurité extrêmes. Parmi eux, vérifiez les appareils avant chaque hiver et vérifiez que la combustion est correcte et ne génère pas de niveaux mortels de CO, ne permettez à personne sans autorisation officielle de toucher à ces appareils et, surtout, maintenez une ventilation adéquate à l’endroit où ils se trouvent. utilisé. trouver.