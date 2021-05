Un couple néerlandais emménage dans la première maison entièrement imprimée en 3D en Europe | La technologie

C’est la première maison entièrement imprimée en 3D avec du ciment, et elle est beaucoup plus écologique et aussi moins chère.

Acheter une maison n’est pas du tout bon marché, et peut-être que l’impression 3D par ciment peut permettre aux personnes, avec beaucoup moins d’investissements, d’avoir la maison de leurs rêves, comme cela a été réalisé par un couple de retraités néerlandais qui vient de déménager. à la première maison entièrement imprimée en 3D en Europe.

Plus précisément, Elize Lutz et Harrie Dekkers, retraités d’Amsterdam, viennent de recevoir leur clé numérique pour la maison, un bungalow de deux chambres qui, selon eux, «a la sensation d’un bunker, et il se sent en sécurité», recueille TheGuardian. Cependant, la maison, en la regardant de l’extérieur, ressemble à un grand bloc de béton en forme de roche avec de grandes fenêtres. Ce n’est pas la seule maison, car c’est la première des cinq maisons conçues par l’entreprise de construction Saint-Gobain Weber Beamix pour un terrain à côté du canal Beatrix.

La maison imprimée en 3D Il a 94 m² de surface habitable et c’est la première propriété légalement habitable et louée commercialement où les murs porteurs ont été réalisés avec une buse d’imprimante 3D.

Sa construction a nécessité un énorme bras robotisé avec une buse qui crache un ciment spécialement formulé qui est «imprimé» selon la conception d’un architecte, ajoutant couche après couche pour créer un mur et ainsi augmenter sa résistance.

Cette façon de faire des maisons cela réduirait les coûts et les dommages environnementaux car la quantité de ciment utilisée serait également réduite. Cependant, cette maison se compose de 24 éléments en béton qui ont été imprimés couche par couche, à l’origine dans une usine d’Eindhoven avant d’être transportés par camion jusqu’au chantier de construction, et placés sur un socle à travailler. Ils ont finalement mis dans le toit, les cadres de fenêtres et le reste des finitions.

Dans tous les cas, pour l’avenir, ils veulent que toute la construction soit entièrement réalisée sur place, ce qui réduit encore les coûts.

Ils ont exigé environ 120 heures pour imprimer cette maison, et considèrent qu’à l’avenir, ils pourraient fabriquer ces maisons imprimées en 3D en cinq jours environ.

En plus d’avoir un coût de fabrication inférieur à celui du reste des bâtiments créés selon la méthode traditionnelle, cette famille néerlandaise paie environ 800 € par mois pour vivre dans cette propriété, beaucoup moins cher que de louer une maison construite selon la procédure traditionnelle.