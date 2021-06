Un couple qui a braqué des armes sur les manifestants du BLM se vante d’un nouvel AR-15 ⋆ 10z viral

Mark McCloskey et sa femme Patricia McCloskey, le couple de St. Louis qui a gagné en notoriété après avoir pointé des armes sur des manifestants de Black Lives Matter, a plaidé coupable à des accusations de délit et a accepté de remettre les armes que le couple a utilisées lors de la confrontation. Deux jours plus tard, les McCloskey se vantaient d’avoir acheté un nouvel AR-15.

Mark McCloskey a posté deux images de lui et de sa femme en train d’acheter une nouvelle arme sur Twitter, en écrivant : “Je vérifie mon nouvel AR.”

Je découvre ma nouvelle RA ! #2A #MOSen pic.twitter.com/Qa5UKupXSX – Mark McCloskey (@mccloskeyusa) 19 juin 2021

Jeudi, le couple a conclu un accord de plaidoyer qui comprend les accusations de délit, un total de 2 750 $ d’amendes et l’abandon des deux armes que le couple détenait l’été dernier.

L’incident s’est produit le 28 juin 2020, au milieu George Floyd manifestations à Saint-Louis au cours desquelles des manifestants sont entrés dans un quartier privé fermé alors qu’ils se rendaient à pied au domicile du maire de Saint-Louis. Les McCloskey se tenaient devant leur maison et ont pointé des armes sur les manifestants, affirmant qu’ils protégeaient leur maison de la foule. Bien qu’aucun coup de feu n’ait été tiré, les actions des couples ont attiré l’attention nationale et suscité la controverse.

Mark McCloskey, qui se présente actuellement au Sénat, a exprimé peu de regrets pour ses actions dans une vidéo publiée après avoir plaidé coupable jeudi, qui montrait le couple tenant des armes à feu devant une banderole de campagne.

« Chaque fois qu’ils viennent me menacer, je ferai la même chose encore et encore pour me protéger, ma maison, ma famille et nos droits en tant qu’êtres humains », a-t-il déclaré.

