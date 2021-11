Un couple quitte son travail pour faire le tour du monde sur un petit bateau avec son chien

Taryn et son mari Logan ont décidé d’abandonner la vie traditionnelle et d’acheter un bateau à la place (Photo : Taryn Pickcard / SWNS)

Taryn Pickard et son mari Logan n’avaient jamais navigué auparavant, mais cela ne les a pas empêchés de quitter leur emploi, d’acheter un bateau et de partir à la découverte du monde.

Le couple a décidé d’abandonner son mode de vie plus traditionnel en 2019, après avoir été inspiré par le fait de voir d’autres personnes vivre sur des bateaux alors qu’ils étaient en Irlande.

Depuis, ils sont sur l’eau et ne font désormais qu’un voyage par mois pour se ravitailler.

Taryn, une ancienne professeure de yoga de 32 ans de l’île de Vancouver, au Canada, a déclaré: « Nous avons commencé à rêver de la vie en bateau lorsque nous étions en Irlande.

«Nous avons remarqué que les gens le faisaient beaucoup là-bas, et l’idée de ne pas être limité à un seul endroit nous a vraiment plu.

« En raison du climat froid au Canada, nous ne savions pas que les gens le faisaient, mais lorsque nous avons regardé sur YouTube, nous avons découvert que c’était très populaire.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

« Donc, sans aucune expérience de navigation, nous nous sommes inscrits à un cours intensif de cinq jours dans notre région et nous avons plongé dedans ! »

Le premier bateau du couple leur a coûté 27 500 $, mais ils l’ont vendu peu de temps après, car ils se sont rendu compte qu’il était trop petit pour une vie confortable.

En février 2020, ils sont passés à un bateau beaucoup plus grand de 45 pieds de long pour 65 000 $, puis ont passé un an à travailler pour le préparer à naviguer.

Après que deux bateaux n’ont pas fonctionné, le couple a rencontré leur partenaire dans un voilier en acier de 40 pieds (Photo: Mae Ying / SWNS)



Ils ont passé quelques mois à le faire puis se sont mis en route autour des îles de l’archipel Broughton (Photo: Taryn Pickcard / SWNS)



À l’été de cette année, ils sont partis – avec leur chien (Photo : Taryn Pickcard / SWNS)

Malheureusement, ce navire avait ses propres problèmes – il n’était pas assez robuste pour faire face à des conditions météorologiques plus extrêmes ; un problème car Taryn, Logan et leur chien de dix ans Max avaient prévu de voyager vers le nord et de naviguer à travers de la glace épaisse.

Ce n’est qu’en mars de cette année que Taryn et Logan, 36 ans, ont trouvé un bateau qui leur convient : un voilier en acier de 40 pieds qu’ils ont acheté pour 100 000 $.

Après avoir effectué les mises à niveau nécessaires au printemps, le couple – avec leur chien – a entrepris un voyage à travers les îles de l’archipel Broughton cet été.

Ces îles au large de la côte est du Canada sont extrêmement isolées, sans service téléphonique et avec de petites populations, ce qui signifie qu’elles ont passé la majorité de leur temps seules.

Certains investissements immobiliers avisés ont permis au couple de quitter leur emploi (Photo : Taryn Pickcard / SWNS)

Le bateau est peut-être plus petit que vos habitations terrestres habituelles, mais il fait l’affaire. Il dispose de deux chambres, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’une grande terrasse – beaucoup d’espace pour les trois aventuriers.

Désormais, les activités quotidiennes du couple incluent la pêche (ils mangent beaucoup de poissons qu’ils attrapent eux-mêmes), la plongée avec tuba et le paddle, ainsi que la lecture de livres et regarder Netflix.

« Nous manquons presque parfois de nourriture et d’eau à cause de notre désir d’être complètement seuls », a déclaré Logan.

Ils vivent désormais entièrement sur le bateau, s’arrêtant à terre une fois par mois pour s’approvisionner (Photo : Taryn Pickcard / SWNS)

«Au début, nous ne savions pas combien de nourriture nous avions réellement besoin pour durer, et la planification des repas peut parfois être délicate.

«Nous avons un réservoir d’eau de 600 litres que nous utilisons pour des choses essentielles comme la cuisine et la douche à bord, mais nous essayons de minimiser notre consommation d’eau douce.

«Cela signifie que souvent, nous allons simplement nous laver dans la mer ou accoster dans les marinas locales pour utiliser les installations là-bas.

«Nous essayons de vivre autant que possible de l’océan et la pêche est une grande partie de notre journée.

« Comme la plupart des gens, le soir, nous regardons Netflix, mais seulement si nous avons un service – ce qui est rarement !

Avant leur refonte de vie, le couple n’avait jamais navigué (Photo : Taryn Pickcard / SWNS)

« Il nous a fallu un certain temps pour nous habituer à dormir sur le bateau à cause du balancement constant, mais notre cabine est vraiment confortable et notre lit est super confortable. »

Si vous vous demandez comment diable le couple a pu quitter son emploi et acheter plusieurs bateaux, voici la réponse : l’immobilier.

Le couple avait fait un tas d’investissements dans l’immobilier, puis avait vendu trois maisons pour financer leur mode de vie.

En conséquence, Logan a pu quitter son travail de mécanicien, tandis que Taryn peut se consacrer à plein temps à la photographie.

Ils n’ont pas regardé en arrière (Photo : Taryn Pickcard / SWNS)

Taryn a déclaré: «Nous avons toujours économisé pour faire quelque chose de différent de nos vies, nous ne savions tout simplement pas ce que c’était.

«Au lieu d’acheter de belles choses et de partir en vacances chères, nous venons d’investir dans l’immobilier et pouvons maintenant vivre de l’argent que nous en gagnons.

« Nous voulons maintenant vivre notre vie avec le moins de responsabilités possible, et jusqu’à présent, cela semble bien se passer.

Plus : Voyage



«Nous n’avons pas l’intention d’avoir d’enfants, mais nous centrons nos aventures autour de notre bien-aimé Husky-Lab Max, qui a été avec nous à chaque étape du processus.

« À notre avis, voler n’est pas la meilleure façon de voir le monde, et maintenant que nous sommes enfin installés sur notre bateau, nous savons que les possibilités de voyage sont infinies.

«Nous prévoyons de naviguer à travers le passage du nord-ouest vers l’Europe à l’avenir, mais pour l’instant, nous étions heureux d’explorer la côte canadienne.

« La vie en mer nous semble tout à fait naturelle et aucun de nous ne veut revenir à une vie normale de si tôt – nous vivons vraiment le rêve. »

