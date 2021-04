Un couple retrouvé mort à St Helens par des voisins leur prenant un rôti | UK | Nouvelles

Le couple, nommé localement Colin Jackson et Shirley Jones, a été retrouvé le lundi de Pâques après avoir omis de répondre au téléphone, rapporte Liverpool Echo.

Quand personne n’a eu de nouvelles d’eux le lendemain, un voisin s’est rendu chez eux à St Helens, dans le Merseyside, pour les vérifier avant de faire sa découverte. Vers 18 heures, leurs corps ont été retrouvés.

La police traite les décès de Colin et Shirley, tous deux dans la cinquantaine, comme « inexpliqués ».

La voisine, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré à l’ECHO qu’elle avait préparé un dîner de rôti de Pâques pour eux ne pouvait pas obtenir de réponse malgré des appels téléphoniques répétés dimanche.

Après avoir frappé à la porte et à la fenêtre de la cuisine, elle et son ex-partenaire se sont aventurés dans le dos et ont trouvé la porte arrière ouverte.

Selon les autres personnes de la région, Shirley vivait dans la rue depuis environ 25 ans.

Un voisin a déclaré: «Shirley et Colin sont restés entre eux.

«Ils étaient gentils et ne feraient jamais de mal à personne.

«C’est un choc énorme pour nous tous. «

Des fleurs et des notes touchantes ont été laissées à l’extérieur de la maison après que leur décès a été confirmé par la police.

Une note disait: « Shirley et Col, malheureusement manqués ».

Un autre message sur les lieux disait: « Col et Shirley ont tristement manqué. »

Les sympathisants en ligne ont également offert leurs condoléances à la famille.

Une femme a écrit: « So sad RIP x »

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: «Nous pouvons confirmer que les services d’urgence se trouvaient à St Helens après la mort inexpliquée de deux personnes retrouvées hier lundi 5 avril.