Un couple texan s’est rencontré le 11 septembre, après que leur avion a été détourné vers le Canada

Alors que le 11 septembre a déchiré tant d’êtres chers, il a réuni le couple de Houston Nick et Diane Marson de la manière la plus étrange.

Les deux hommes volaient séparément sur un vol international à destination des États-Unis le 11 septembre 2001, lorsque leur avion a été détourné vers New Foundland, au Canada, à la suite des attaques et après la fermeture de l’espace aérien américain, selon FOX 26 Houston.

“J’ai remarqué que l’hôtesse de l’air était extrêmement nerveuse et tremblait presque visiblement et je pensais qu’elle n’était vraiment pas faite pour ce travail”, a déclaré Nick, 73 ans, à la station. “Je ne savais pas qu’elle marchait probablement autour de l’avion à la recherche d’autres personnes qui auraient pu être des terroristes.”

Le leur et près de 40 autres vols ont été détournés vers New Foundland où ils sont restés plusieurs jours, avec des milliers d’autres, dans l’attente de nouvelles et d’une chance de rentrer chez eux.

“Ils viennent d’ouvrir leurs garde-manger, leurs réfrigérateurs et ont préparé à manger pour près de 7 000 personnes”, a déclaré Diane, 80 ans, qui est maintenant mariée à son mari depuis 19 ans, à propos des Canadiens accueillants.

“Fondamentalement, les New Foundlanders ont montré le meilleur de l’humanité”, a ajouté Nick.

Nick et Diane Marson se sont rencontrés après que leur vol à destination des États-Unis a été détourné vers le Canada après les attentats du 11 septembre. Le couple est marié depuis 19 ans.

Nick a déclaré qu’il avait d’abord posé les yeux sur sa future épouse alors qu’ils faisaient la queue pour des couvertures de l’armée.

“Je voulais une photo de cette dame parce que ces jours que nous avions passés dans ce petit coin de paradis pris en charge par des anges, je voulais m’en souvenir. Je voulais me souvenir de Diane”, a-t-il déclaré à la station.

Diane a dit qu’elle avait essayé de s’éloigner de sa photo, pensant qu’il voulait une photo du paysage.

“Je n’étais pas du tout intéressé par le paysage. Je voulais une photo d’elle”, a-t-il répondu.

Le couple s’est envolé pour Washington, DC, vendredi, près de 20 ans après les attentats, pour assister à “Come From Away”, la comédie musicale de Broadway qui raconte le rôle remarquable de New Foundland au lendemain du 11 septembre.

“Je ne veux pas que les gens oublient ce qui s’est passé”, a déclaré Diane à la station. “Je veux qu’il nous rassemble plutôt que de nous diviser.”