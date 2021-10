Un couple transforme le doer-upper des années 1930 en maison de rêve et ajoute 190 000 £ à la valeur

L’emplacement était un facteur important lorsque Elisha Lawton et Jordan Fern ont décidé d’acheter une maison (Photo: Jam Press)

Elisha Lawton et son petit ami Jordan Fern, tous deux âgés de 30 ans, savaient qu’ils voulaient acheter une maison dans un emplacement privilégié à Derby, avec un accès facile au travail et à leurs amis.

Mais après des mois de recherche, le couple n’avait toujours pas réussi à trouver une maison idéale au bon endroit.

Ils ont donc décidé de prendre un risque en achetant une maison pour 309 000 £ qui nécessiterait beaucoup de travail pour en faire leur propriété idéale.

Deux ans plus tard, ce risque a payé. Grâce à de nombreux travaux de greffe et de bricolage, Elisha et Jordan ont transformé un simple tas de briques en une demeure qu’ils adorent vraiment.

Et, en prime, ils ont ajouté 190 000 £ à la valeur de la propriété.

« L’emplacement était l’un des facteurs les plus importants », a déclaré Elisha, un métreur.

Ils ont eu du mal à trouver la maison parfaite et ont donc acheté une propriété des années 1930 pour 309 000 £ (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Les os nus allaient bien, mais la maison avait besoin de gros travaux pour devenir la maison de ses rêves (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Les intérieurs étaient aussi un peu sobres (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)

« C’est proche de la famille et des amis et un trajet facile vers le travail, les pubs locaux, les magasins, etc. mais nous n’avons pas pu trouver une maison qui nous convenait à long terme sans compromettre autre chose comme la taille du jardin ou le style de la cuisine, nous avons donc opté pour un ancien rénovateur pour nous permettre de le convertir en notre maison pour toujours.’

La paire a dépensé 154 500 £ pour déchirer les intérieurs, redécorer et ajouter une extension, mais pense que la propriété vaut maintenant au moins 500 000 £, sur la base de maisons similaires sur le marché à proximité.

Pour réduire les coûts, ils ont effectué la majeure partie de la rénovation, mais ont recruté de l’aide professionnelle lorsque cela était absolument nécessaire.

Le couple a donc décidé de vider les intérieurs et de repartir à neuf (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Ils ont fait eux-mêmes une grande partie du travail pour réduire les coûts (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



La paire a également ajouté une extension (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Cela a demandé beaucoup de travail (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)

Elisha a déclaré: «Nous avons fait nous-mêmes une grande partie de la scène de démontage, en replaçant les composants internes en brique et en démoli le garage avec l’aide de mon père.

«Tout au long de la construction, nous avons essayé d’effectuer des tâches laborieuses le week-end, mais nous avons fait appel à des professionnels pour nous aider dans des domaines plus spécialisés tels que la construction de l’extension, la toiture et le plâtrage.

« Beaucoup de petites tâches telles que le passage des câbles et le chauffage par le sol que nous avons effectuées nous-mêmes via des guides sur YouTube et TikTok. »

Lentement mais sûrement, cela a commencé à porter ses fruits (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Le couple a fini par vraiment apprécier le projet (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Ils ont recâblé la maison pour en faire une maison plus intelligente (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)

Ils ont commencé par retirer tout le vieux plâtre, la peinture et le papier peint des murs et enlever les plafonds en plaques de plâtre, afin de pouvoir recâbler complètement.

Ils ont ajouté l’extension, coûtant environ 85 000 £, pour créer un espace de vie, une cuisine et une buanderie décloisonnés, conçus exactement comme ils le souhaitaient.

En plus d’agrandir à l’arrière, le couple a démoli le garage existant et reconstruit une section de deux étages, leur donnant plus d’espace à l’étage.

La rénovation a ajouté environ 190 000 £ à la valeur de la maison (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)

Elisha a déclaré: «Cela a ajouté deux chambres à l’étage de ce côté et un espace pour l’utilitaire / un plan plus ouvert en bas, en plus d’avoir toujours un espace de garage.

«Nous avons ensuite changé l’une des plus petites pièces en une salle de bains (notre salle d’eau) et ajouté des toilettes en bas.

« C’est maintenant quatre chambres, deux salles de bains à l’étage et des toilettes supplémentaires en bas. »

La cuisine finie dans leur extension nouvellement construite (Photo: Jam Press/@thetourofseventyfour)



Le nouveau patio du jardin (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Salut, citrouilles (Photo: Jam Press/@thetourofseventyfour)

Le travail n’était pas facile et l’âge de la maison a entraîné quelques surprises, comme la découverte d’une cheminée originale en planches trop petite pour permettre un poêle à bois.

Le couple termine encore les chambres à l’étage et le jardin et apporte la touche finale aux autres pièces.

Mais malgré tout, ils sont ravis des résultats de leur labeur et heureux de vivre maintenant dans une maison de rêve de leur propre création.

La paire a ajouté de nouveaux panneaux aux escaliers (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Une chambre à l’étage a été ajoutée au-dessus du garage (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Ça a l’air sympa, à droite (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)

Elisha a déclaré: «Pour moi, je dirais que la partie la plus agréable a été de regarder notre maison prendre vie, en particulier notre cuisine, car nous l’avons conçue exactement comme nous le voulions.

« Jordan dira certainement qu’il a apprécié la scène en désordre ; démolir l’ancien garage, arracher les plafonds et faire tomber le plâtre du mur !

« C’était aussi amusant d’avoir la flexibilité de planifier nos propres chemins de câbles/tuyaux afin de laisser de la place pour de futures améliorations. »

La toute nouvelle salle de bains privative (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)



Le couple est ravi du résultat final (Photo : Jam Press/@thetourofseventyfour)

Pour tous ceux qui envisagent de se lancer dans un projet de même envergure, Elisha a quelques mots de sagesse.

« Ne faites pas les choses à moitié, dit-elle. « Si cela signifie retarder quelque chose pour obtenir la bonne finition ou vous assurer que vous avez pris la bonne décision pour vous, alors faites-le.

« Sinon, vous verrez continuellement la « finition précipitée » et le regretterez. Nous n’avons pas pensé au drainage de très près – bien que nous ayons emballé tous les nôtres à l’intérieur, nous avons perdu un peu d’espace dans l’utilitaire et avons dû déplacer l’accès de la porte pour s’ajuster ! »

Répartition des coûts :

Électricité – 5,5 000 £ Plomberie et commandes intelligentes – 8 000 £ Cuisine et services publics, y compris les appareils électroménagers et les plans de travail – 17 000 £ Jardin – 9 500 £ Carreaux – 2 500 £

Total des dépenses de rénovation : 154 500 £

Prix ​​payé par le couple pour la maison : 309 000 £

Evaleur ajoutée estimée : 190 000 £

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Une maman bricoleuse achève une incroyable transformation de maison sur le thème du zèbre pour moins de 4 000 £



PLUS : bricoleur grand-père aide sa petite-fille à économiser des milliers de dollars sur une incroyable rénovation de salle de bain



PLUS : Une mère de quatre enfants enceinte effectue une rénovation de maison de bricolage qui ajoute 145 000 £ à la valeur de sa maison

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();