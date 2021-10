Un coureur des Red Sox a été appelé de manière controversée au troisième rang après un incroyable lancer des Rays

Les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa Bay étaient à égalité à 5-5 dans le quatrième match de leur série ALDS lorsque les choses sont devenues intéressantes en fin de huitième manche. Hunter Renfroe de Boston est venu à la batte avec son coéquipier Alex Verdugo debout au deuxième but. Renfroe a levé un ballon dans le champ central droit entre les voltigeurs de Tampa Bay Kevin Kiermaier et Randy Arozarena. Kiermaier a attrapé le ballon et s’est préparé à passer au troisième alors que Verdugo a marqué.

Kiermaier a lancé une frappe parfaite au joueur de troisième but Yandy Diaz. Le ballon a battu Verdugo au troisième rang, et le tag s’est produit dans une fraction de seconde de Verdugo glissant dans la base. L’appel sur le terrain était que Verdugo était sorti. Il a résisté lors d’un examen officiel.

Vous pouvez regarder la pièce ici. Le coureur aurait-il dû être déclaré sain et sauf?

Voici deux autres angles du lancer et du tag.

Peut-être que c’est trop proche pour le dire en replay. L’appel sur le terrain était que le coureur était sorti, et les arbitres n’ont apparemment pas vu suffisamment de preuves pour l’annuler.

Le coureur était-il en sécurité ou sorti ? Je pensais que Verdugo était en sécurité en voyant la pièce en temps réel. Je pensais aussi qu’il était en sécurité en replay. Les annonceurs de FS1 se sont demandé si le bras de Verdugo s’était détaché du sac à un moment donné pendant que l’étiquette était appliquée, mais cela n’en a certainement pas l’air.

Quoi qu’il en soit, quel incroyable lancer de Kiermaier. C’était un laser absolu. Il est connu comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du baseball pour une raison. le jeter par

Les Red Sox auraient eu un coureur en troisième avec deux retraits et le receveur Christian Vázquez à la batte. Vázquez a fini par obtenir un simple de départ en fin de neuvième.

Les Red Sox ont remporté un sacrifice fly en fin de neuvième lorsque Kike » Hernández a marqué Danny Santana. Boston va à l’ALCS.