Un cours avec Jero Combinaison bloc et cheval en boxe anglaise

Dans la classe de boxe Auparavant, nous travaillions sur le blocage en avançant pour raccourcir l’attaque de l’adversaire. Cette semaine nous allons nous enfermer en statique afin de pratiquer les défenses combinées en boxe. C’est : avant un une-deux du rival, nous bloquons le premier coup et esquivons le second avec cheval ou arbalète.

Attention lors du blocage, une astuce pourrait être de coller légèrement les coudes comme l’a fait Muhammad Ali.

Une fois cela mécanisé, on va à contre-droit et on ferme en ajoutant de la complexité avec un combinaison à droite, crochet et uppercut.

Bonne année!