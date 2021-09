Un cours avec Jero Golpear marchant en boxe

Nous passons en revue ce que nous avons vu au cours des semaines précédentes pour frapper. On commence par un, deux car c’est la séquence la plus simple et on fait attention à la combinaison du pied et du poing qui doit bouger en même temps, pour réaliser frapper la marche et à la sortie de la ligne.

Avec cet usiné, on changera le premier coup pour un crochet courbé, avec Les conseils de Jero sur la position de frappe, pour clore d’un coup droit énergique toujours, dans cet exercice, accompagné du pas.

Bref, on travaille sur poing-pied.

Jusqu’au prochain cours !