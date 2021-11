Un cours avec Jero La pause boxe

Nous travaillons le pause dans la boxe: un petit stop qui nous aidera beaucoup dans la gestion du poids et avec lui pour lancer des coups beaucoup plus puissants et précis.

Pour ce faire, nous commençons par le double jab, frapper avec les pieds et cherche à sortir du côté. Très important de garder le poids au centre pour les raisons que Jero explique en classe. Courte pause et tout droit à droite. Avec ce mécanisé, nous l’éliminons, vérifiant que nous gérons beaucoup mieux le poids.

Transféré à la concurrence, il nous servirait à observer le rival et avec elle devenu son pire cauchemar.

Jusqu’à la semaine prochaine!