Un cours avec Jero Le recul en boxe

Les Reculer C’est l’une des défenses les plus simples et les plus utilisées en boxe. Aujourd’hui nous allons concentrer notre classe sur ce mouvement et sa contre-attaque, principalement avec la droite droite.

Comme le rival est imprévisible et qu’on ne sait pas comment il va réagir, on va travailler trois variantes de rebond: la quinte droite, si l’adversaire vient pour nous, le une-deux quand l’adversaire ne vient pas et celui qui entre avec le bloc avant la quinte.

Nous vous disons astuces et moyens de réduire les temps pour atteindre la vitesse la plus élevée possible.

Nous espérons qu’il vous plaira et à la semaine prochaine.