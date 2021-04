Un cours en ligne aide les Urbains à démarrer des entreprises de logement de redressement ⋆ .

Georgia et Bernard Jones, propriétaires de CVH Recovery Housing

*Rencontrer Bernard Jones et Géorgie Giles-Jones, un couple du Minnesota qui a officiellement lancé CVH Recovery, une extension de leur entreprise de récupération à domicile, Central Village Housing LLC. CVH Recovery offre aux entrepreneurs des ressources sur la façon de posséder, d’exploiter et de gérer une maison de récupération réussie dans n’importe quel état. Grâce à leur cours en ligne, les entrepreneurs peuvent apprendre et bénéficier de leçons sur les audits de récupération à domicile et le coaching à domicile de récupération. Ils ont également une adhésion pour les propriétaires / exploitants de récupération futurs et actuels.

Depuis 2015, le couple a ouvert plusieurs maisons de récupération à succès qu’il possède, exploite et gère. En 2018, Georgia et Bernard ont commencé à consulter d’autres personnes cherchant à ouvrir des maisons de récupération, en suivant leur modèle de maison de récupération avec un modèle de réussite éprouvé. Lorsque la pandémie a frappé en mars 2020, leurs consultations ont dû être suspendues pour assurer la sécurité de leurs familles et de leurs résidents. Cependant, un besoin croissant de logements favorisant un mode de vie sain pour les personnes aux prises avec une dépendance est devenu incroyablement apparent.

Tout au long de l’année, des histoires sont apparues sur des propriétaires de récupération abusant de leur pouvoir en exigeant des dépôts élevés, en surfacturant les chambres, en remplissant les maisons au-dessus de leur capacité, en déstabilisant les communautés au sein de leurs maisons, en déléguant de graves conséquences ou en les mettant hors d’état de nuire. Et avec des options limitées de logements abordables et sobres, pour commencer, beaucoup ont été forcés de faire face à des conditions médiocres, de rester dans des refuges pour sans-abri, des environnements insalubres ou dans la rue.

Selon le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, MD «La perturbation de la vie quotidienne due à la pandémie de COVID-19 a durement frappé les personnes atteintes de troubles liés à la consommation de substances. Alors que nous poursuivons la lutte pour mettre fin à cette pandémie, il est important de ne pas perdre de vue les différents groupes qui sont affectés d’autres manières. Nous devons prendre soin des personnes souffrant de conséquences involontaires. »

Malheureusement, certaines de ces conséquences comprennent la rechute, l’agitation de maladies mentales antérieures et les conflits généraux chez les adultes vulnérables rendent la possession de ce type de maison intimidante. Mais après avoir vu leur communauté lutter continuellement contre la dépendance après la dépendance, Georgia et Bernard sont particulièrement catégoriques sur le sujet: «Lutter contre la stigmatisation entourant la reprise de la propriété est la priorité pour encourager, espérons-le, les propriétaires potentiels de maison de rétablissement à faire le saut. Nous avons vu une augmentation énorme des surdoses en 2020 en raison des réactions négatives de la pandémie – les gens sont sans emploi, seuls, stressés; et avec tant d’histoires négatives sur les foyers de réadaptation, nous craignons qu’il semble que posséder une maison de réadaptation soit quelque chose qui ne peut ou ne devrait pas être fait. C’est vraiment une crise du logement abordable pour un groupe particulier de personnes – et nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir.

Plus de 81000 décès par surdose de drogue ont été enregistrés sur une période de 12 mois se terminant en mai 2020. C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré sur une période de 12 mois. Bien que cette évaluation ait commencé en 2019, le taux de mortalité par surdose historique suggère que la pandémie a peut-être eu un impact. L’une des principales recommandations du CDC? «Élargir la sensibilisation, l’accès et la disponibilité des traitements pour les troubles liés à l’utilisation de substances». C’est 81 000 fils, filles, mères, pères, frères et sœurs, grands-parents, qui ont perdu la vie en raison de la dépendance en seulement 12 mois.

Alors qu’une maison sobre, ou comme Georgia et Bernard préfèrent l’appeler: une maison de réadaptation, n’est pas un centre de traitement agréé, ils utiliseront leur cours en ligne pour promouvoir les foyers de réadaptation en utilisant le modèle social pour faire évoluer et adapter la communauté à l’intérieur pour une meilleure cohabitation et un milieu de vie plus favorable. Recommandé par la National Alliance for Recovery Homes (NARR), ce modèle oblige généralement les résidents à rester sobres tout en assistant aux réunions de rétablissement, à être productifs (comme le traitement, le bénévolat ou le travail) et à structurer le fonctionnement de la maison au quotidien. base de jour eux-mêmes. Ces exigences ne visent pas à essayer de contrôler ceux qui vivent dans les foyers de réadaptation, mais à promouvoir le développement de meilleures habitudes et routines qui garantissent que les résidents ont une meilleure chance de prévenir une rechute et de maintenir leur chemin de rétablissement.

«Nous sommes ravis de pouvoir offrir cela à l’échelle nationale. C’est quelque chose que nous voulions faire car des maisons de rétablissement sûres et saines peuvent être difficiles à trouver dans certaines régions. Nous espérons qu’avec notre expérience et nos ressources, nous attirerons ceux qui cherchent à démarrer leur propre foyer de rétablissement pour améliorer leurs collectivités et accroître leur richesse financière.

Pour en savoir plus sur Georgia et Bernard ou pour acheter leur cours en ligne à votre rythme, visitez leur site Web à CVHRecovery.com.

