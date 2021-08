Un court métrage d’animation présente Boreal Tenebrae, une mystérieuse aventure de style rétro à venir

in

Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, nous vous invitons à garder un œil sur Boreal Tenebrae, une aventure de style rétro de RedDeerGames qui se dirige vers Switch.

Le studio, avec le développeur Snot Bubbles Productions, a lancé un court métrage d’animation soigné explorant les événements qui ont conduit à l’histoire trouvée dans le jeu lui-même. D’une durée d’un peu plus de huit minutes, le clip nous introduit dans le monde sombre du jeu, où tout sort de l’ordinaire et où des blocs étranges – qui semblent émettre une statique hypnotique – ont commencé à apparaître dans toute la ville.

Le jeu d’aventure atmosphérique, qui contiendra également des éléments d’horreur, a été inspiré des jeux PS1 classiques et des émissions de télévision à succès comme Stranger Things et Twin Peaks. Vous ressentirez sans aucun doute cette vibration vous-même en regardant le court métrage (ci-dessus).

VOYAGE SURRÉALISTE Boreal Tenebrae vous permet de vivre une aventure mystérieuse avec une touche d’horreur. Dans ce cauchemar d’une ville mourante, vous traversez de nombreux endroits uniques du monde boréal et de l’univers alternatif sombre à la recherche de votre sœur disparue Sarah.

TERMINER LE RITE Avant que Sarah ne disparaisse, elle a commencé le mystérieux rituel qui doit être accompli pour guérir la ville infectée. Vous seul pouvez le faire. Explorez le monde mourant, enquêtez sur le meurtre, résolvez des énigmes et essayez d’arrêter cette apocalypse. L’INSPIRATION DERRIÈRE LES TENEBRAE BORÉAL

– Le concept derrière Boreal Tenebrae vient de ma jeunesse. Grandir dans certaines des petites communautés rurales du Canada m’a donné une perspective unique et anachronique des années 1990 : juxtaposée entre tradition et technologie – a déclaré Daniel Beaulieu, le créateur de Boreal Tenebrae.

Le jeu devrait être lancé sur Switch et sur d’autres plateformes “plus tard cette année”. Nous veillerons à garder un œil sur une date de sortie confirmée au fur et à mesure qu’elle sera révélée, mais voici une bande-annonce plus traditionnelle – gameplay inclus – si vous êtes intéressé.

