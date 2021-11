Un couvent d’Estrémadure, principal refuge du faucon crécerellette en Espagne

21/11/2021 à 09:02 CET

Le couvent de la Visitation de la ville Badajoz de Puebla de Alcocer est devenu au cours des dernières décennies l’un des espaces préférés de la faucon crécerelle (Falco naumanni). Le bien abrite actuellement l’une des colonies les plus importantes de la péninsule ibérique, avec au moins 50 couples nicheurs, selon le dernier recensement effectué. Sur les 100 000 couples de cette espèce qui existaient en Espagne au XIXe siècle, il n’en restait plus que 5 000 au XXe siècle.

Les état de ruine du couvent, que il abrite également une importante population de cigognes, a favorisé l’installation des espèces dans les trous et les mechinales créés dans les dernières actions menées à la fois par le conseil municipal et la direction générale des bibliothèques, des musées et du patrimoine culturel, sous la supervision des techniciens de la direction générale de la durabilité et de la direction générale des bibliothèques, des musées et du patrimoine culturel.

Le directeur général de Durabilité, Jesús Moreno, a visité le couvent, où différentes actions ont été menées ces dernières années visant à favoriser la présence de la crécerelle primilla, comme la restauration d’une partie du couvent qui faisait partie du projet LIFE-Zepaurban.

Une fois le projet LIFE-Zepaurban terminé, le suivi des actions est prévu, ainsi que le recensement de la colonie au moins dans les cinq années suivantes.

Actuellement, cette espèce est incluse dans l’annexe I de la directive Oiseaux et dans le catalogue régional des espèces menacées d’extinction d’Estrémadure dans la catégorie « sensible à l’altération de son habitat », car le recensement de 2018 montre que La population de faucons crécerelles d’Estrémadure est tombée à 40 % depuis 2014. Le ministère valorise son classement comme espèce « en danger d’extinction ».

Dix nichoirs seront installés dans le couvent

Une des prochaines actions envisage de continuer à consolider les différentes pièces de la propriété. C’est ce que relève le Conseil municipal dans le document qu’il a transmis au ministère de la Transition écologique et du Développement durable.

Le texte propose la restauration du chœur pour un montant proche de 325 000 euros, en plus d’autres représentations qui s’ajoutent au installation de 10 nids pour l’espèce.

Certaines des actions complémentaires sont la construction d’un observatoire pour voir les spécimens, l’installation de panneaux d’information, ongle webcam pour l’observation des espèces de la zone, un publication informative et l’élaboration d’un cahier didactique pour les centres éducatifs locaux.

De plus, la conception et l’équipement d’un itinéraire ornithologique, la construction de « cacher » pour photographier des spécimens faucon crécerellette ou recrutement pour suivre la colonie.

Le faucon crécerelle est un peu plus petit que le faucon crécerelle (Falco tinnunculus avec lequel les yeux inexpérimentés se trompent. Les adultes ont une longueur de 30 à 35 centimètres et une envergure de 60 à 67 centimètres. Ils pèsent entre 120 et 145 grammes.

En plumage adulte, le mâles Ils ont une tête gris bleuâtre, un dos brun rougeâtre et des parties supérieures des ailes sans les taches noires qui caractérisent leur parent commun.

Sur la partie supérieure des ailes, les mâles faucons crécerelles présentent une étendue variable gris bleuâtre sur les grandes et moyennes couvertures. Ils ont une queue et un croupion bleu-gris sans aucune barre. La queue présente une large bande subterminale noire et un terminal plus fin et clair.

Différentes couleurs selon l’âge et le sexe

Le bout des ailes des mâles adultes, vu de dessus, est noir (primaires). Les parties inférieures (poitrine et ventre) sont de couleur crème-ocre clair (parfois avec une légère teinte rougeâtre), avec des taches noires (très fines et presque absentes chez certains individus, épaisses chez d’autres).

Le dessous des ailes est très clair, très légèrement tacheté de noir sur les sous-couvertures, et presque pas de dénudage perceptible sur les rémiges, très clair, presque blanc. Une bande sombre diffuse est observée sur le bord inférieur des ailes, surtout visible aux extrémités.

Les femelles ils ont des têtes châtain épaisses rayées longitudinalement de noir. Les parties supérieures d’un même marron barré, transversalement ou en forme de « chevrons », de noir !

Comme chez les mâles, les extrémités des ailes, vues d’en haut, sont noires (primaires). La queue est brune barrée de noir. Le croupion est de couleur brune, bien que chez certains spécimens il soit grisâtre.

La poitrine et le ventre des femelles sont ocre brun clair, densément tachetés et striés de noir. Le dessous des ailes montre les sous-couvertures de la même couleur ocre clair teintées de noir. Les rémiges présentent un barré, à la fois, tacheté et barré, beaucoup moins dense et panaché que chez les femelles faucons crécerelles.

Un couvent construit au XVIe siècle

Les spécimens jeunes des deux sexes sont semblables aux femelles adultes, bien que la barreado des parties supérieures soit plus fine chez les mâles. Chez certains, la queue peut être gris bleuâtre avec un très faible dénudage, ce qui n’est jamais le cas chez les femelles.

Il est possible de trouver, au printemps et au début de l’été, des mâles de première année qui présentent des caractères intermédiaires entre le plumage adulte et juvénile, notamment sur le dos et les parties supérieures des ailes, où les jeunes plumes barrées coexistent avec d’autres brun rougeâtre sans taches typiques. de l’adulte ou, dans le cas des couvertures, montrant déjà le gris bleuâtre typique de l’adulte, l’extension des deux plumages (juvénile et adulte) étant variable.

Ces mâles peuvent déjà se reproduire. En fait, il est courant qu’ils le fassent au printemps de leur première année, parfois avec un certain retard par rapport aux spécimens adultes restants dans leur colonie.

Le couvent de la Visitation a été fondé par Francisco Fernández de Valdivieso, curé de la ville de Puebla de Alcocer. Avec lui, les travaux débuteront en 1546 et se termineront en 1585, sous la direction de son neveu Juan Fernández de Temiño. Les ducs d’Osuna et de Béjar restent les mécènes de la nouvelle fondation.

Le couvent est resté actif jusqu’au début de la guerre civile. À cette époque, il a été démantelé et les religieuses qui l’habitaient ont dû déménager, avec tous leurs biens –y compris une œuvre picturale de Murillo–, au couvent de la ville voisine de Cabeza del Buey. Le bâtiment appartient actuellement à la mairie de Puebla de Alcocer.

