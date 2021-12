Un couvreur qui plaide coupable d’agression contre des forces de l’ordre fédérales a déjà été arrêté pour attentat à la pudeur

Nouvelles du comté de Forsyth

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, Kevin Douglas Creek, 47 ans d’Alpharetta, a plaidé coupable mercredi 1er décembre pour avoir agressé, résisté ou entravé certains officiers, « ce qui a perturbé une session conjointe du Le Congrès américain qui était en train de déterminer et de compter les votes électoraux liés à l’élection présidentielle. »

« Le 6 janvier, vers 14 h 28, Creek a établi un contact physique avec un officier du département de la police métropolitaine en frappant la main gauche de l’officier, qui tenait un bâton », a indiqué le communiqué. «Une minute plus tard, il a établi un contact physique avec un officier de police du Capitole des États-Unis en plaçant sa main sous l’épaule droite de l’officier et en poussant. Il a également donné un coup de pied à l’officier. Les agressions ont eu lieu dans la zone de la terrasse ouest du Capitole. »

Selon la plainte pénale, le 10 janvier, un plaignant a signalé au FBI que Creek s’était rendu à l’hôpital Northside de Forsyth le 9 ou le 10 janvier et a fait des commentaires sur son implication dans l’infraction, notamment « en montant les escaliers du Capitole immeuble et tentant de pénétrer à l’intérieur, … ayant des problèmes à la porte où il a couru parce que la police gazait des individus à sa porte » et qu’« il était meurtri de son activité au Capitole ».