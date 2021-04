Un crash Bitcoin arrive-t-il?

Le bitcoin doit-il subir une baisse importante? … L’importance d’avoir une vue d’ensemble… La dernière approche unique de Matt McCall en matière de bitcoin

Lorsque vous regardez un film d’horreur et que le monstre saute soudain de derrière la porte, que faites-vous?

Vous vous êtes probablement enfermé dans votre siège.

La raison en est simple: vous ne vous y attendiez pas.

Mais quand tu as vu le film 20 fois et que le monstre saute, et alors?

Rien.

Vous saviez ce qui allait arriver. Les attentes ont rencontré la réalité.

Cette dynamique se joue de la même manière sur les marchés d’investissement, pointant vers une conclusion intéressante…

L’événement qui se produit réellement sur le marché – qu’il soit bon ou mauvais – n’est pas ce qui motive l’action des prix.

Au lieu de cela, le vrai moteur est la différence entre ce qui s’est réellement passé et ce qui devait se passer. Lorsque vous savez ce qui s’en vient, vous pouvez vous préparer et éviter une réaction majeure.

Cette «réaction majeure» en matière d’investissement est généralement un ordre de «vente» impulsif et basé sur la peur… qui se transforme souvent en regret quelques semaines ou quelques mois plus tard.

Aujourd’hui, faisons de notre mieux pour vous éviter les regrets.

Nous ferons cela en nommant un monstre très réel qui se cache quelque part sur la route – probablement pas trop loin.

Il va sauter de derrière la porte… ça va être terrifiant… et à moins que vous ne soyez prêt, vous allez avoir une réaction majeure.

Je parle d’un crash de Bitcoin.

Il est maintenant temps de vous préparer pour que, lorsque cela se produise, vous puissiez prendre une décision calme et logique qui convient à vous et à votre calendrier d’investissement – que ce soit «tenir» ou «prendre des bénéfices».

Bien sûr, tout aussi important est ce qui vient après cette attaque de monstre, que je soupçonne que les investisseurs en crypto aimeront beaucoup plus …

Mais vous n’y arriverez que si vous gérez l’attaque surprise calmement et de manière responsable.

Aujourd’hui, voyons ce que cela implique.

*** Un regard objectif sur le bitcoin après sa dernière baisse de 15% +

Le week-end dernier, le bitcoin a subi ce que la presse appelle un «flash crash». De haut en bas, il a reculé d’environ 16% (au moment où j’écris, il reste en baisse d’environ 14% au cours des cinq derniers jours.

Ce n’est pas le «monstre» dont je parle.

Je fais référence à un crash Bitcoin complet de 50% +. Peut-être beaucoup plus.

Hier, Scott Minerd, le directeur informatique de Bitcoin Bull et partenaire de Guggenheim, a mis en garde contre un tel événement:

Compte tenu du mouvement massif que nous avons eu dans le bitcoin à court terme, les choses sont très mousseuses et je pense que nous allons devoir apporter une correction majeure au bitcoin. Je pense que nous pourrions revenir à 20 000 $ à 30 000 $ sur le bitcoin, ce qui représenterait une baisse de 50% …

Angoissant?

Ouais.

Par pour le cours?

Absolument.

Faisons un petit voyage dans le passé…

De juin à novembre 2011, le bitcoin a perdu 93%.

En août 2012, il s’est écrasé de 57%.

En avril 2013, en baisse de 87%.

De décembre 2013 à janvier 2015, il a plongé de 85%.

De décembre 2017 à décembre 2018, il a perdu 84%.

Pas plus tard que l’an dernier, il s’est effondré de 52%, de février à mars.

Et pourtant, les premiers investisseurs sont toujours en hausse de milliers de pour cent.

Maintenant, oui, le bitcoin et le monde de la cryptographie se généralisent. Et à mesure que cela continue, au fil du temps, cela réduira la volatilité du bitcoin.

Mais nous ne sommes pas encore au point où un crash de 50% + n’est pas encore très important.

*** En fait, nous sommes à un point où un crash pourrait être encore plus important que dans un passé récent précisément parce que de nombreux investisseurs de détail possèdent désormais des bitcoins – et la plupart d’entre eux ne sont pas préparés à des pertes.

Je parle d’investisseurs avec des «mains faibles» plutôt que des «mains fortes».

Dans le jargon de l’investissement, les mains faibles font référence aux traders ou aux investisseurs qui manquent de conviction dans leurs stratégies. Ce sont essentiellement des investisseurs «moi aussi». Ainsi, lorsque de mauvaises nouvelles ou des vents contraires se présentent, ils vendent.

Les investisseurs qui comprennent parfaitement pourquoi ils investissent … qui voient la situation dans son ensemble … qui peuvent faire la distinction entre un ralentisseur à court terme et un problème réel et important … ces investisseurs ignorent la faiblesse temporaire des prix ou l’utilisent pour augmenter la taille de leur position (en supposant la situation dans son ensemble est toujours optimiste). Ils ont des mains fortes.

Il est difficile de dire exactement combien d’investisseurs possèdent des bitcoins aujourd’hui, mais selon les données de Bitinfo et Glassnode, le nombre de personnes engagées dans des transactions Bitcoin quotidiennes est passé d’une moyenne de 600k-700k en janvier 2020 à environ un million par jour en novembre dernier. . Ce nombre est susceptible d’avoir augmenté dans les mois qui ont suivi.

Combien de ces personnes ont vu un effacement majeur de Bitcoin?

S’ils se sont lancés dans la cryptographie uniquement pour capitaliser sur une tendance à la hausse majeure sans une croyance à long terme dans le secteur, à quelle vitesse vendront-ils lorsqu’ils seront pris dans une tendance baissière majeure?

Plus ces investisseurs à la main faible vendent pendant un krach, plus la pression à la baisse sera exercée sur les prix du marché, aspirant d’autres investisseurs à la main faible qui vendent, intensifiant encore le krach. C’est une spirale descendante auto-entretenue.

Il est temps de se préparer à cela.

Après tout, ce qui monte vite peut descendre encore plus vite.

Sur cette note, le bitcoin a grimpé de 681% depuis le 1er janvier 2020.

Ne devrions-nous pas nous attendre à une sorte de réinitialisation majeure à partir d’ici?

*** Préparez-vous au «pourquoi?» autant que le quoi?

C’est une chose de se préparer à l’impact en dollars d’un crash sur votre compte crypto – c’est le «quoi?» – ce qui signifie «quelle» est la taille du crash.

L’autre chose à laquelle se préparer est le «pourquoi?» – ce qui signifie, les raisons pour lesquelles les médias pointeront derrière le crash.

Franchement, le «pourquoi?» pourrait être plus effrayant. En effet, en temps réel, vous ne saurez pas jusqu’où les prix vont baisser. Ainsi, votre imagination pourrait s’enfuir en se basant sur le «pourquoi?», Projetant un effacement complet du bitcoin qui pourrait vous secouer dans une panique.

Plus le «pourquoi?» Est terrifiant, plus vous pourriez être vulnérable à une action basée sur la peur.

Par exemple, l’un des plus grands soucis aujourd’hui est qu’un gouvernement rende la cryptographie illégale.

En fait, de nombreux médias ont tenté de blâmer le récent krach éclair sur la nouvelle que la banque centrale de Turquie avait interdit l’utilisation de cryptos.

Cela fait suite à la nouvelle plus tôt dans l’année selon laquelle l’Inde proposera une loi interdisant les crypto-monnaies, infligeant une amende à toute personne négociant dans le pays ou même détenant de tels actifs numériques.

J’ai contacté notre spécialiste de la cryptographie, Matt McCall, pour lui faire part de ses réflexions après cette nouvelle sur l’Inde.

Voici sa réponse:

Pour moi, c’est un non-événement à long terme. Cela ne rend l’approvisionnement limité plus précieux que s’ils sont en mesure de le faire.

Gardez à l’esprit qu’en 2017, la Chine a interdit les offres initiales de pièces de monnaie (IOC) et a fermé les échanges locaux de crypto-monnaie. Mais cette position s’est adoucie ces dernières années.

De CNBC:

La banque centrale chinoise appelle maintenant le bitcoin une «alternative d’investissement» – marquant un changement significatif dans le ton de Pékin après une répression de l’émission et du commerce de crypto-monnaie il y a près de quatre ans. Les initiés de l’industrie ont qualifié ces commentaires de «progressistes» et surveillent de près les modifications réglementaires apportées par la Banque populaire de Chine (PBOC). “Nous considérons Bitcoin et stablecoin comme des actifs cryptographiques … Ce sont des alternatives d’investissement”, a déclaré dimanche Li Bo, vice-gouverneur de la PBOC, lors d’un panel organisé par CNBC au Boao Forum for Asia. «Ce ne sont pas des devises en soi. Et donc le rôle principal que nous voyons pour les actifs cryptographiques à l’avenir, le rôle principal est une alternative d’investissement. “

Maintenant, nous devrions nous attendre à une sorte de règlement à venir, mais c’est en fait une bonne chose. Ce sera un autre signe d’acceptation et d’adoption, ouvrant la voie à l’afflux d’encore plus de capitaux dans le secteur.

*** Qu’y a-t-il de l’autre côté d’un effacement de Bitcoin… parce qu’un crash n’est pas la fin de l’histoire

Revenons à Scott Minerd, qui pense que nous devons un crash de 50%.

De CNBC:

«Je pense que nous pourrions revenir à 20 000 $ à 30 000 $ sur le bitcoin, ce qui représenterait une baisse de 50%, mais ce qui est intéressant à propos du bitcoin, c’est que nous avons déjà vu ce genre de baisse», a déclaré Minerd. Cependant, il a déclaré qu’il pensait que cela faisait partie de «l’évolution normale de ce qui est un marché haussier à long terme», les prix du bitcoin atteignant finalement entre 400 000 $ et 600 000 $ par unité.

À court terme, le taureau milliardaire du bitcoin Mike Novogratz pense que le bitcoin atteindra 100000 $ d’ici la fin de cette année.

Que cela se produise ou non, son analyse à long terme est importante pour les investisseurs.

De Novogratz:

À l’heure actuelle, la richesse cryptographique totale est d’environ 2000 milliards de dollars, soit la moitié de 1% de toute la richesse. Si vous ne pensez pas que dans les deux à trois prochaines années, cela peut être de 2% à 3%, vous ne faites pas attention aux tendances. La quantité de croissance que nous allons voir dans notre espace est stupéfiante. Nous ne faisons que commencer.

Parlant des débuts de Coinbase la semaine dernière, il a poursuivi:

Ne manquons pas la vue d’ensemble: c’est comme le moment Netscape pour l’économie de la crypto-monnaie. Rappelez-vous, Netscape en 1995 – quatre ans avant que nous ayons cette frénésie folle – a essentiellement marqué le début de l’ère Internet.

*** Mais pour en revenir maintenant, pourrions-nous commencer une correction aussi importante?

Au moment où j’écris jeudi matin, le bitcoin a chuté à travers sa moyenne mobile de 50 jours (encerclée ci-dessous).

Les 50 jours ont été un niveau de soutien clé au cours des 12 derniers mois.

Plus le prix du bitcoin tombe en dessous de cette moyenne et reste en dessous, plus il y a de chances que cela se transforme en un recul majeur.

Cela ne veut pas dire que cela se produira, seulement que les chances augmentent.

Bien sûr, personne ne le sait – le bitcoin pourrait coûter 70000 $ à cette date la semaine prochaine. Mais sinon, et un crash majeur se produira demain, le mois prochain ou l’année prochaine, voyez-le pour ce que c’est … le prix que vous payez pour faire partie d’une classe d’actifs révolutionnaire mais volatile qui va frapper un nouveau lot de millionnaires Dans les années à venir.

Tout aussi important, ne confondez pas un crash avec ce qu’il n’est pas: la mort de cette classe d’actifs.

*** Une approche unique du bitcoin

