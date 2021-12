Un crash de superordinateur supprime des millions de fichiers, gaspillant des années de recherche | La technologie

Une université a vu comment toutes les informations dont elle disposait ont disparu en raison d’un problème dans son ordinateur très avancé.

Nous faisons beaucoup confiance à la technologie, mais si quelque chose ne va pas, nous pouvons tout gâcher. Ils ont appris cette leçon au Japon aujourd’hui. L’université de Kyoto a perdu 77 To d’informations précieuses parce que le supercalculateur dans lequel ils l’avaient stocké a eu une panne.

Cette information appartenaient à 14 équipes de recherche différentes, avec un total de 34 millions de dossiers. Bien qu’il y ait eu des efforts par l’université pour les récupérer, divers groupes de travail ont vu tous les progrès perdus.

L’erreur s’est produite dans la procédure de sauvegarde. De nombreux appareils l’ont, mais dans ce cas, le système a corrompu les fichiers au-delà de la récupération.

La procédure a été arrêtée pour des raisons de sécurité. Maintenant, ils disent qu’ils prévoient un système de mise à niveau pour éviter que cela ne se reproduise.

On a aussi pensé une procédure de sauvegarde incrémentaleEn d’autres termes, ils ne recopient que les fichiers modifiés depuis le dernier démarrage de la sauvegarde.

Il est prévu d’être prêt d’ici janvier 2022 afin que les enquêtes puissent se poursuivre dès que possible. On ne sait pas bien quelles enquêtes ont été perdues car l’université n’a pas donné plus d’informations.

Ce que nous savons, c’est qu’elle est connue pour ses travaux en biologie et en pharmacologie. En fait, Fugaku appartient à cette université, l’ordinateur le plus puissant au monde qui a été dédié à la recherche sur COVID-19.

Les machines se trompent aussi et ce n’est pas rentable

Cette défaillance du système de sauvegarde a été vraiment gênante. Non seulement à cause de la quantité d’informations qui ont été perdues, retardant grandement les résultats d’importantes recherches, mais aussi à cause du coût que cela entraîne sur le plan financier.

Ce supercalculateur Hewlett Packard nécessite une quantité d’énergie et d’entretien qui coûte plusieurs centaines de dollars chaque heure de fonctionnement.