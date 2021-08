Un crash éclair secoue les marchés de l’or alors que Bitcoin reste solide

in

9 août 2021 10:06 UTC

| Actualisé:

9 août 2021 à 10:06 UTC

Par Clark

Les coûts de l’or ont baissé en dessous de 1 700 $ l’once ce matin dans ce que les analystes ont défini comme un commerce axé sur les stop-loss.

Les prix de l’or ont chuté tout au long de la séance de négociation asiatique de lundi matin, combinant les pertes accumulées au cours de la semaine dernière.

Le 9 août, la valeur de l’or est rapidement tombée à son plus bas niveau depuis mars alors qu’un crash éclair a fait chuter les coûts en dessous de 1 700 $/oz.

Selon Tradingview, le prix du précieux métal jaune a plongé à 1 690 $/oz pendant les heures de négociation asiatiques lundi. La valeur de l’or a depuis annoncé une reprise mineure, les dernières mains dynamiques pour 1 742 $/oz au moment de la rédaction.

L’or est actuellement en baisse de 4% au cours des sept dernières semaines et de 8,7% depuis le mercantilisme au-dessus de 1 900 $/oz à la pointe de la puissance. Le métal précieux a reculé de 8% pour 2021 à ce stade, et il est actuellement en baisse de 14,6% par rapport à son sommet incomparable d’août 2020 d’un peu moins de 2 040 $.

Le marchand de devises et gourou des graphiques, Peter Brandt, a attribué le crash à des liquidations en gros, déclarant: “Cela a toutes les empreintes digitales d’une banque / maison de courtage procédant à une liquidation forcée sur un énorme spéculateur à effet de levier.”

Il a noté que la relation quantitative de l’effet de levier sur les marchés de l’or de Chicago Mercantile Exchange est d’environ quinze pour un, suggérant que les effets de levier importants stimulent l’action de valeur pour l’or.

Les analystes de la société londonienne de mercantilisme City Index ont également condamné le krach de ce matin pour « arrêter le commerce connecté dans des conditions de marché terriblement maigres ».

Cependant, les chiffres des États américains ont également été le catalyseur d’une baisse des coûts des marchandises commerciales la semaine dernière. Le taux de chômage devrait être de 5,4% contre 5,9%, un bas de remplacement de l’ère de la pandémie, conformément à un rapport du Bureau of Labor Statistics publié vendredi. Avec le marché et l’économie plus large, l’économie américaine a continué de guérir, Town Index a conclu :

“Les données plus élevées sur l’emploi ont fait augmenter les rendements du dollar américain et des obligations américaines, ce qui n’est jamais une bonne formule pour les matières premières.”

Avec un BTC actuellement évalué à 25 onces d’or, Bitcoin est en baisse de 28,5% par rapport à son sommet incomparable par rapport à l’or – un BTC ayant été évalué à 35 onces d’or tout au long de la valeur incomparable de Bitcoin de près de 65 000 $ au cours de la période. Cependant, un Bitcoin valait 15,5 onces d’or au début de 2021.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC avait perdu 2% au cours des vingt-quatre dernières heures pour s’échanger contre 43 667 $, conformément à CoinGecko.

Clark

Chef de la technologie.