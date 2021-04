“ Un crash entre Lewis Hamilton et Max Verstappen est inévitable ”

Jolyon Palmer pense qu’un crash entre Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen est inévitable alors qu’ils se battent pour le championnat du monde cette année.

Après (à peu près) un combat propre lors du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison dans lequel Hamilton s’est imposé, les rivaux du titre ont frappé des roues à la chicane d’ouverture du GP d’Émilie-Romagne à Imola.

Verstappen a eu raison de cette confrontation alors qu’il tenait la tête et Hamilton a perdu une plaque d’extrémité d’aileron avant sur sa Mercedes, le pilote Red Bull continuant à gagner par 22 secondes.

Le doublé inversé de Bahreïn a laissé Hamilton, sept fois champion du monde, un point d’avance au classement car il a réalisé le meilleur tour sur le circuit italien.

Cependant, alors que de nombreux autres affrontements semblent probables au cours des 21 courses restantes prévues pour la campagne 2021, l’ancien pilote de F1 Palmer s’attend à ce qu’une rivalité se développe qui pourrait ressembler à celle entre Hamilton et son ancien coéquipier Nico Rosberg.

Bien qu’il n’ait pas suggéré que cela pourrait sombrer dans l’acrimonie, comme l’a fait le face-à-face Hamilton-Rosberg, Palmer pense qu’aucun des deux pilotes ne bronchera ou ne cédera à l’autre compte tenu de l’enjeu.

«Cette course [Imola] si quelque chose nous a absolument montré qui se battra pour le championnat cette année, et lorsque vous vous battez avec votre rival, vous pouvez prendre plus de risques car si vous vous trompez, vous allez probablement éliminer les deux », a déclaré Palmer pendant le podcast Checkered Flag de la BBC.

«Si vous combattez votre rival du championnat, vous pouvez sortir un peu plus vos coudes, être plus argy-bargy. Cela a montré l’agressivité que j’ai hâte de voir au cours des 21 prochaines courses.

«Je pense que Lewis sait que c’est la bataille pour le titre de sa carrière. Il les avait en 2007 et 2008… mais d’accord, la bataille pour le titre de la décennie. Il n’a pas eu un challenger aussi bon que Verstappen, peut-être depuis Fernando Alonso dans la même équipe, mais c’était à ce moment-là qu’il était recrue. C’est un challenger plus féroce que Felipe Massa ne l’a jamais été en 2008.

«Nous revenons à l’époque de Rosberg, mais ils préfèrent se briser l’un contre l’autre plutôt que de finir l’un derrière l’autre. C’est pareil maintenant. C’est la rivalité féroce qui est déjà née pour cette saison.

«Hamilton a pris un risque au début de la course parce qu’il préférait qu’aucun des deux ne termine la course, probablement, que de terminer deuxième derrière Verstappen.

«C’était le truc avec Rosberg et Hamilton – mieux vaut prendre des risques en 50-50 minutes et mettre votre voiture dans la position où vous pourriez avoir un accident s’il tourne.

«Vous pourriez risquer un peu de contact ici ou là. Quand c’est votre rival, vous devez le faire et je pense que nous allons voir un crash entre eux à un moment donné et je ne sais pas comment nous ne l’avons pas fait à Imola.

Palmer a également partagé ses réflexions sur le grand crash entre Valtteri Bottas et George Russell et, comme beaucoup d’autres, estime que ce dernier doit se tenir responsable de l’accident.

