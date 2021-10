Un crash flash fait brièvement chuter le prix du Bitcoin de 87% sur la bourse américaine de Binance

Un événement de crash éclair sur la plate-forme de trading Binance.US a déclenché une forte baisse de la valeur de Bitcoin, provoquant une dévaluation brutale de 87% du prix du principal actif cryptographique.

Le 21 octobre, le prix du Bitcoin a brièvement chuté à 8 200 $, contre 65 952 $ sur Binance.US, la branche de l’échange cryptographique mondial Binance aux États-Unis. En cinq minutes, la valeur de la crypto est remontée à 65 000 $, annulant toutes les pertes dues à la vente massive.

Dans un e-mail à Bloomberg, Binance explique la cause première de l’événement flash-crash.

« L’un de nos traders institutionnels nous a indiqué qu’il y avait un bug dans son algorithme de trading, ce qui semble avoir causé la vente.

Nous continuons d’examiner l’événement, mais comprenons du commerçant qu’il a maintenant corrigé son bogue et que le problème semble avoir été résolu.

Les données de Binance.US montrent que plus de 594 BTC ont échangé des mains pendant le crash, pour une valeur de plus de 36 millions de dollars au moment de la rédaction.

Le prix du Bitcoin n’a pas soudainement chuté sur d’autres plateformes d’échange de crypto-monnaie ce jour-là, selon Bloomberg.

Selon CoinGecko, Bitcoin se négocie actuellement à 60 849 $, soit une baisse de 9,3 % par rapport à son sommet en sept jours de 67 118 $.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Sensvector/jdrv_art

