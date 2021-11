Un créateur clé vole la vedette dans la confortable victoire de Liverpool contre l’Atletico

Nous évaluons les joueurs après que Liverpool a remporté une victoire convaincante 2-0 sur l’Atletico Madrid en phase de groupes de la Ligue des champions pour sceller leur progression vers les huitièmes de finale avec deux matchs à jouer.

Liverpool a pris les devants à la 13e minute après que Diogo Jota ait dirigé le centre de Trent Alexander-Arnold après un rebond.

L’arrière droit a de nouveau été le fournisseur du deuxième but, que Sadio Mane a détourné à la 21e minute.

Les choses sont allées de mal en pis pour l’Atletico lorsque Felipe a reçu un carton rouge à la 38e minute. Le défi lui-même ne semblait digne d’un jaune qu’au premier visionnage. Mais cela a été considéré comme une conduite violente – et le défenseur ne s’est pas aidé en refusant de reconnaître l’arbitre. Tout comme lors du match retour, il ne restait plus que 10 hommes – et plusieurs autres joueurs étaient en jaune.

Liverpool est resté l’équipe la plus forte pour le reste de la première mi-temps, entrant dans la pause avec une avance de 2-0.

Il ne leur a pas fallu longtemps pour remettre le ballon dans le filet après la reprise lorsque Jota est rentré à la maison. Cependant, VAR a constaté qu’il était de justesse hors-jeu.

Un certain nombre d’occasions se sont succédé rapidement. Mais c’est l’Atletico qui a frappé ensuite lorsqu’un effort de Luis Suarez de l’extérieur de la surface a été dévié par Joel Matip. Cependant, il y avait un hors-jeu au préalable, donc ça ne comptait pas.

Un autre but refusé est arrivé tard pour Liverpool lorsque Takumi Minamino a frappé à la maison. Cependant, le coup de sifflet était déjà parti pour un pied haut de Jota.

Au final, le score était le même qu’à la mi-temps. Le rythme en seconde période avait été plus lent, les joueurs de Liverpool remportant une confortable victoire.

Notes des joueurs de Liverpool

Alisson Becker : Relativement serein, Alisson n’avait pas beaucoup d’arrêts à faire, mais était bien rangé dans sa zone. 6

Trent Alexander-Arnold : Architecte de l’ouverture du but avec un ravissant lancer et du second avec une autre passe intérieure, il était toujours prêt à créer. Défensivement, il s’est amélioré au fil du temps, se démarquant comme l’un des meilleurs sur le terrain pour son affichage global. 9

Joël Matip : L’arrière central a joué la passe qui a créé la chance pour le but refusé de Jota. En général, il était à l’aise avec sa distribution et n’avait pas trop de problèmes défensivement. 7

Virgil van Dijk : Agissant en tant que premier créateur de Liverpool à l’arrière, la gamme de passes de van Dijk a été utile. Dans sa tâche principale de défendre, il était capable de surpasser confortablement les attaquants adverses. 8

Kostas Tsimikas : S’affirmant de plus en plus comme un adjoint compétent d’Andy Robertson, Tsimikas était suffisamment confiant pour aller de l’avant. Il n’a pas toujours choisi son laissez-passer, mais était une menace suffisante pour justifier son inclusion. 7

Fabinho : Combatif à la base de l’entrejeu, le Brésilien s’est fait remarquer très tôt en prenant en charge les duels. Il a gagné son repos en étant retiré juste avant l’heure de jeu. 7

Jordan Henderson : Sa dernière passe était parfois capricieuse alors qu’il tentait d’étirer le jeu. Sur le plan de la position, il a raisonnablement bien réussi à couper les angles d’attaque de l’Atletico. 6

Alex Oxlade-Chamberlain : Après quelques minutes d’ouverture mitigées, il s’est installé dans le rythme du jeu, faisant preuve d’une bonne intensité sur et en dehors du ballon. Cependant, il a gaspillé la possession à quelques reprises et a commencé à s’estomper en seconde période. Néanmoins, le milieu de terrain a réussi à serrer les dents et à secouer un coup dans un bon run. 7

Mohamed Salah : Confiance élevée dans un moment brillant de sa carrière, Salah a apprécié son dribble et a été une poignée pour la défense de l’Atleti lorsqu’il a pris ses décisions correctement – ​​ce qui n’a pas toujours été le cas. L’Egyptien a remporté sa bataille individuelle avec l’arrière latéral de l’Atletico sans trop de stress. 7

Diogo Jota : Son premier but était l’un des plus faciles qu’il marquera après que le ballon lui ait été remis, mais il a impressionné malgré sa capacité à traverser la ligne de front et à enchaîner l’attaque. Il aura cependant été déçu de ne pas convertir quelques autres occasions aériennes. 6

Sadio Mané : Joueur ayant le plus ressenti le physique du jeu pour Liverpool, Mane était au cœur de l’action en première mi-temps, au cours de laquelle il a écopé d’un carton jaune et a ensuite été visé par l’Atletico. Il a été retiré à la mi-temps par mesure de précaution. Mais après avoir inspiré le deuxième but avec une course explosive puis avoir récupéré le ballon pour terminer, sa contribution au match a été positive. 6

Suppléants :

Roberto Firmino (à la place de Mane, à la mi-temps) : L’attaquant a commencé à trouver des poches d’espace après son introduction, mais a dû être retiré lui-même en raison d’une blessure. 6

Thiago Alcantara (pour Fabinho, 60 min) : Faisant son retour après une mise à pied pour blessure, l’Espagnol a montré des signes de ne pas être tout à fait au rythme du match lorsqu’il a donné le ballon pour concéder une chance. Cependant, il a commencé à construire un rythme, qui viendra avec plus de minutes. 6

Divock Origi (activé pour Firmino, 78 min) : N / A

Takumi Minamino (allumé pour Oxlade-Chamberlain, 78 min) : N/A

Nat Phillips (pour Alexander-Arnold, 94 minutes) : N/A

