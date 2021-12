Un créateur de mangas arrêté pour importation de pornographie juvénile

Sur la photo, une image de l’adaptation animée de Please Tell Me! Galko-chan. Capture d’écran : KADOKAWAanime/YouTube

La police japonaise a arrêté le créateur de mangas Kenya Suzuki, 40 ans, soupçonné d’avoir importé de la pornographie juvénile, violant les lois du pays sur l’importation de produits interdits.

Le manga le plus célèbre de Suzuki S’il te plaît, dis-moi ! Galko-chan a fait ses débuts en 2014 et a suivi les aventures d’une écolière gyaru. Avec le réalisateur Keiichiro Kawaguchi à la barre, Studio Feel a adapté le manga en un anime de 12 épisodes en 2016 (ci-dessus, photo), que Crunchyroll a sorti en Amérique du Nord. Un anime vidéo original a également été créé pour le manga.

Asahi News et Nikkan Sports rapportent qu’en septembre et octobre 2020, Suzuki aurait importé un total de six livres photo illicites d’Allemagne par courrier recommandé international. En juillet dernier, les autorités ont perquisitionné la résidence de Suzuki à Funabashi, dans la préfecture de Chiba, dans le cadre d’une autre affaire et ont découvert les six livres mentionnés précédemment ainsi que quarante autres livres contenant de la pédopornographie.

Selon Asahi, les livres n’étaient apparemment pas destinés à la revente au Japon, mais dans la collection personnelle de Suzuki.

« Je ne pouvais pas mettre la main sur des livres photo nus d’enfants étrangers et je les voulais quoi qu’il arrive », a déclaré Suzuki dans un affidavit. « Je ne pouvais pas me contrôler. » Il fait actuellement l’objet d’une enquête pour violation de la loi japonaise sur la répression des activités liées à la prostitution et à la pornographie mettant en scène des enfants et sur la protection des enfants. (Vous pouvez lire une traduction anglaise de la loi ici.)

En 2017, le créateur de Rurouni Kenshin, Nobuhiro Watsuki, a été accusé de possession de pornographie juvénile. « J’aimais les filles des classes supérieures de l’école primaire jusqu’à environ la deuxième année du collège », a déclaré Watsuki aux autorités. Le manga a été mis en pause, mais a repris la sérialisation en juin de l’année suivante.

Le s’il vous plaît dites-moi! Le manga Galko-chan est sérialisé par Comic Walker au Japon.