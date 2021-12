Un criminel violent arrêté pour avoir mis le feu à une femme sans-abri à Murcie

29/12/2021 à 11:28 CET

CE

La Garde Civile de la Région de Murcie a développé une enquête pour identifier, localiser et arrêter l’auteur de brûlures commis contre une femme alors qu’elle était à l’intérieur d’un sac de couchage, dans le but d’un immeuble à Alguazas, où il passe habituellement la nuit, qui a abouti à l’arrestation d’un homme expérimenté et délinquant violent en tant qu’auteur présumé du crime de blessures.

L’enquête a commencé le 6 décembre, lorsque la Garde civile a appris qu’un individu avait mis le feu à une femme dans un immeuble à Alguazas, où les événements ont généré une grave alarme sociale.

Les gardes civils ont découvert que tout avait pu commencer à la suite de désaccords entre l’auteur et la victime, tous deux prétendument liés à la consommation de substances narcotiques.La femme, qui était connue pour passer régulièrement la nuit dans le but du bâtiment susmentionné, elle était allongée dans son sac de couchage lorsque la désormais détenue, prétendument, a réglé la discussion en y mettant le feu avec un briquet et en fuyant les lieux. La femme a pu s’échapper, mais elle a dû être évacuée vers l’hôpital où elle a été admise avec des brûlures à l’abdomen, aux jambes et aux mains.

A partir de ce moment, la Benemérita a recueilli des informations et des preuves pour identifier le suspect, ce qui était positif lorsqu’elle a appris qu’il était un jeune homme, d’origine marocaine et installé dans la municipalité d’Alguazas, avec une longue histoire de crimes, dont certains ont montré le sujet en tant que individu violent.

Les dispositifs policiers développés pour leur localisation ont conduit les gardes civils à la commune de Ceuti où, apparemment, il avait été caché depuis le jour des événements.

Après deux semaines d’enquête, la garde civile l’a localisé avec un changement d’apparence physique important. Apparemment et avec l’intention supposée d’éviter l’identification, il s’était laissé pousser la barbe et certains de ses cheveux avaient été rasés.

L’enquête a abouti à l’arrestation d’un homme, 35 ans, De nationalité marocaine et avec un long casier judiciaire en tant qu’auteur présumé du crime de blessures.

Le détenu et les procédures menées ont été mis à la disposition du Tribunal d’Instruction n° 6 de Molina de Segura.