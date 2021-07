Un critique de l’industrie musicale exige l’annulation d’Aaron Lewis

Alors que ‘Am I The Only One’ continue d’accumuler des téléchargements et des flux, le critique de l’industrie musicale Bob Lefsetz a exigé qu’Aaron Lewis soit abandonné par Big Machine Label Group. Maintenant, le PDG de Big Machine répond.

« Am I The Only One » est l’une des chansons les plus controversées à émerger cette année – et l’une des plus réussies. Maintenant, le critique de l’industrie musicale Bob Lefsetz exige que Big Machine Label Group abandonne Aaron Lewis sur la base du contenu de la chanson qui vient de sortir. Aaron Lewis est signé chez Valory Music Co., une marque détenue par Big Machine.

“Pourquoi Valory publie-t-il de telles conneries”, a écrit Lefsetz la semaine dernière dans The Lefsetz Letter. “Allez [Big Machine CEO] Scott Borchetta, David Geffen ont laissé tomber les Geto Boys à cause de leurs paroles odieuses et maintenant vous commercialisez cette camelote ?

Lefsetz poursuit : « Allez Scott, sors ta tête de ton arrière. Combien d’argent allez-vous gagner ici de toute façon, et tout est question d’argent à ce stade, n’est-ce pas ? »

Pour ceux qui n’ont pas encore écouté la chanson, ‘Am I The Only One’ est une vision fortement conservatrice de l’état actuel de l’Amérique, une critique qui critique le démantèlement des statues et le Bruce Springsteen de gauche (entre autres). La piste vient d’entrer dans le classement des pays de Billboard au numéro un, et MRC Data a suivi plus de 4 millions de flux de la piste au cours de la semaine dernière seulement. Et c’est avant que le morceau ne passe à la radio country.

Maintenant, le PDG de Big Machine Label Group, Scott Borchetta, répond à Lefsetz – et refuse catégoriquement de laisser tomber l’artiste.

“Juste” annuler “(abandonner) Aaron est ridicule et je suis déçu que vous ayez même suggéré une telle chose”, a répondu Borchetta vendredi soir. « Comparer Aaron Lewis aux Ghetto Boys ? C’est une portée et demie. Vous n’êtes pas obligé d’accepter ou de reconnaître, mais le message d’Aaron s’adresse à des millions de personnes. Que ce soit un appel au réveil pour les représentants comme pour les démocrates – soyez fort et soyez entendu ! »

Borchetta défend également Aaron Lewis sur la base du premier amendement, tout en refusant d’interférer avec les messages de l’artiste. “Premièrement, je crois au premier amendement”, a relayé Borchetta. « Mon travail n’a jamais été de dire à mes artistes sur quoi chanter et écrire. Mon travail a toujours consisté à identifier des talents uniques avec une voix unique et un point de vue unique.

« Aaron Lewis et moi avons des désaccords politiques. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles nous sommes d’accord. Je pense que c’est le fondement de l’idée de notre pays. Cela ne fonctionne pas si nous sommes tellement divisés que nous ne pouvons pas tendre la main de l’autre côté de l’allée, avoir une conversation ou une dispute et, finalement, se serrer la main. Si nous ne pouvons pas faire cela, et ce moment est si source de division, nous ne pourrons peut-être jamais récupérer notre pays. »