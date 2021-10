Un critique de Vanity Fair accuse Netflix de « nous éclairer » sur l’émission spéciale « transphobe » de Dave Chappelle

La critique de Vanity Fair TV, Sonia Saraiya, accuse Netflix d’avoir « éclairé le public » au milieu du tumulte suscité par le nouveau stand-up spécial de Dave Chappelle.

Le géant du streaming a soutenu « The Closer » de Chappelle, que des critiques, dont Saraiya, ont qualifié de « transphobe » les remarques qu’il a faites en soutenant JK Rowling dans ce genre de fait, se déclarant sur « l’équipe TERF », qui signifie trans- féministe radicale d’exclusion.

Saraiya a insisté sur le fait que Netflix « a passé la semaine dernière à s’aliéner » son public queer.

« Bien sûr, Chappelle est un comédien qui s’appuie sur le peaufinage de nos boutons les plus sensibles, et a ciblé les personnes trans dans son humour dans le passé. Mais cette spéciale brouille la polémique et la mémoire, incorporant le suicide de l’amie trans de Chappelle Daphne Dorman dans une spéciale qui a également affirme, sans beaucoup d’humour, que « le genre est un fait » », a écrit Saraiya vendredi.

Saraiya a ensuite cité les employés de Netflix qui ont été francs dans leur condamnation du spécial Chappelle et a cité le drame interne de Netflix qui comprenait la suspension d’un employé trans qui avait tenté de prendre d’assaut une réunion de haut niveau et le licenciement d’un autre employé trans qui avait fui. documents financiers concernant les offres spéciales de Chappelle à Bloomberg News.

« [Netflix CEO Ted] Le mémo de Sarandos a choisi de recentrer la conversation sur la question de savoir si «The Closer» a causé ou non des dommages, puis d’affirmer fermement que ce n’est pas le cas. Cela a conduit l’exécutif à adopter un langage audacieux : « Bien que certains employés ne soient pas d’accord, nous sommes fermement convaincus que le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel… La preuve la plus solide à l’appui est que la violence sur les écrans a considérablement augmenté. au cours des trente dernières années, en particulier avec les jeux de tir en première partie, et pourtant, la criminalité violente a considérablement diminué dans de nombreux pays. Les adultes peuvent regarder de la violence, des agressions et des abus – ou profiter d’une comédie stand-up choquante – sans que cela ne leur fasse du mal aux autres », a déclaré Saraiya, citant le patron de Netflix.

« Il y a tellement de drapeaux rouges dans cette déclaration que je ne sais pas trop par où commencer. Vous devez certainement admirer sa conviction désinvolte; après tout, qu’est-ce qui ferait exactement de Ted Sarandos un expert sur la façon dont ce que nous voyons à l’écran affecte qui nous sont dans la vie ? La déclaration transforme regarder Chappelle en une question de goût, un choix personnel qui n’a aucune ramification politique », a réagi Saraiya à Sarandos. « Il est si glissant et difficile de déterminer ce qui rend quelqu’un violent qu’il est difficile de réfuter immédiatement la déclaration de Sarandos – et essayer de la réfuter vous met dans le pétrin d’essayer de découvrir les motivations de la haine. »

Après avoir cité les statistiques d’une recrudescence de la violence anti-trans, Saraiya a écrit : « Ce n’est pas sorcier de suggérer qu’un énorme comédien dénonçant le fanatisme sur une grande plate-forme médiatique pourrait rendre un peu plus probable qu’un groupe de personnes déjà à risque souffrira plus de violence. Chappelle offre l’absolution pour les préjugés; il rend les préjugés anti-trans acceptables, digestes, voire même drôles. Netflix sait à quel point la rhétorique anti-trans de Chappelle est puissante, car ses promotions ont des fans dévoués et vocaux. Ironiquement, Sarandos choisit et choisit ses effets du monde réel; il distingue l’adoration des fans de Chappelle tout en rejetant l’effet de la rhétorique anti-trans. «

Le critique de Vanity Fair a reconnu que le soutien de Sarandos à Chappelle « est au moins en partie une question d’argent » puisque Netflix a investi plusieurs millions de dollars dans le comédien et que « les chefs de studio ont longtemps fait des affaires du diable pour leur talent ».

« Sarandos, et le leadership de Netflix dans son ensemble, semblent penser que les efforts pour faire en sorte que Chappelle s’adapte à la plate-forme valent la peine de gaspiller les années de bonne volonté et d’investissements consentis pour faire de Netflix un espace où le public queer est considéré comme tout aussi important et précieux que hétéro. téléspectateurs. Ils semblent certainement particulièrement convaincus que pendant qu’ils collectent leur «valeur d’impact» sur les spéciaux de Chappelle, sa rhétorique ne fait pas de mal. Je serai curieux de voir quels coûts, le cas échéant, ils supportent pour rompre leur relation de longue date avec la communauté LGBTQ+ », a ajouté Saraiya.