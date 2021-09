Un croissant explique comment les NFT vont booster Ethereum Crypto new media

in

Sur une forte dynamique haussière, Ethereum enregistre un bénéfice de 17% au cours de la semaine dernière, se négociant au nord de ses niveaux d’avant le krach de mai. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH s’élève à 3 782 $ avec un bénéfice de 6,7% dans le graphique quotidien.

ETH sur un rallye dans le graphique journalier. Source : ETHUSD Tradingview

La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière a surperformé Bitcoin. Le prix du BTC semble bloqué dans la fourchette de 48 000 $ à 52 000 $ et, s’il devait maintenir ces niveaux, l’ETH pourrait continuer à en bénéficier à court terme.

La société d’investissement Delphi Digital a affirmé que l’ETH était sorti d’un “coin à long terme pluriannuel”, comme le montre le graphique ci-dessous. Étant donné que les taux de financement des dérivés sont faibles, la société s’attend à ce qu’Ethereum aille plus loin dans ses précédents sommets historiques.

Source : Delphi Digital via Twitter

L’analyste de pseudonyme CroissantETH a trouvé des preuves suggérant un nouvel événement catalyseur haussier potentiel pour Ethereum. Cette théorie est soutenue par GameStop (GME) qui a lancé sa plate-forme NFT en juillet 2021.

GameStop et AME Entertainment (AMC) ont été les sociétés qui ont connu une augmentation massive du prix de leurs actions alors qu’un afflux important d’investisseurs de détail l’a achetée en 2020. Maintenant, GameStop essaie de préserver sa valeur nouvellement acquise. Ils essaient de devenir « l’Amazon du jeu ».

Par conséquent, pourquoi la société intègre des NFT basés sur Ethereum. Le Croissant s’attend à ce que GME “embarque des millions d’utilisateurs sur le réseau de cette façon”. L’analyste a ajouté :

Ce qui est encore plus intéressant, c’est à quel point ils prennent cette prochaine étape au sérieux… Comme l’a dit l’ingénieur principal de GameStop, ils visent à devenir le “pont entre l’ancien et le nouveau – le commerce électronique traditionnel” hérité “et la prochaine génération de blockchain. »

Pour atteindre son objectif, GameStop a embauché des « développeurs de contrats intelligents hautement qualifiés », tels qu’un contributeur SushiSwap « foobar ». L’entreprise pourrait utiliser une solution non dépositaire appelée Hodlberg Financial, conviviale et peu coûteuse en termes de frais de transaction.

Financière Hodlberg. Hodlberg est une solution non dépositaire qui permet aux utilisateurs d’attester les soldes des portefeuilles de crypto-monnaie dans un seul jeton pratique. Il peut également économiser des tonnes sur les coûts de gaz via la signature de message Cette conception pourrait être particulièrement utile pour GameStop… 👀 pic.twitter.com/KVjtIImwR7 – croissant (@CroissantEth) 1er septembre 2021

GameStop se tourne vers Ethereum pour évoluer

Au sommet de la manie GME et AME, la plate-forme la plus utile pour échanger ces actions, RobinHood, empêchait les utilisateurs de les acheter et de les vendre. Le Croissant pense que GameStop s’est tourné vers Ethereum en raison de cet incident.

L’entreprise connaît ses jeunes actionnaires avec un goût potentiel pour les crypto-monnaies et les actifs numériques, et elle essaie d’en tirer parti dans le cadre de sa stratégie. C’est pourquoi elle a consolidé des partenariats avec Hasbro, Xbox et éventuellement des équipes de e-sport.

Les nouvelles avancées dans le secteur de l’ENS avec l’intégration du DNS, a déclaré le Croissant, apporteront une plus grande adoption du NFTS par les entreprises. Par conséquent, cela créera une nouvelle opportunité pour GameStop et Ethereum :

(…) le résultat de ce que j’ai décrit et les opportunités qu’il crée sont infinies. Cela attirera des millions de regards sur $ETH, même les grandes entreprises pourront facilement déployer leur propriété intellectuelle de manière vérifiable et *compréhensible*. C’est énorme.

L’industrie du jeu, comme l’a prouvé l’affaire Axie Infinity, pourrait grandement bénéficier des NFT, de la propriété numérique et du modèle de jeu pour gagner. Les NFT pourraient être la réponse pour les créateurs de contenu et pour les consommateurs, et un pont puissant pour qu’Ethereum entre dans le grand public :

(…) vous pouvez tous dire que GameStop se prépare à prendre d’assaut l’industrie du jeu avec des NFT sur $ ETH. Les écosystèmes du jeu et de la blockchain vont de pair, et ils ne sont pas les seuls à le voir venir.

