Un crore de vaccination par jour d’ici la mi-juillet

La moitié de l’Inde ou 350 districts ont désormais un taux de positivité inférieur à 5%, indiquant que le confinement et les tests avaient fonctionné et que le pays avançait dans la bonne direction.

Le pays sera en mesure de vacciner plus d’un crore de personnes par jour du début à la mi-juillet et l’ensemble du pays sera couvert d’ici décembre, a déclaré mardi le Dr Balram Bhargava, DG, Conseil indien de la recherche médicale.

Le pays est toujours au milieu d’une deuxième vague féroce de pandémie de Covid et bien qu’elle s’atténue en raison du confinement et des tests, le pays ne peut pas reprendre ses activités comme d’habitude, a averti Bhargava. Pour ouvrir un district, la positivité du test doit être inférieure à 5%, la vaccination de 70% des personnes de plus de 60 ans et de celles de plus de 45 ans présentant des comorbidités doit être vaccinée, et un comportement approprié à Covid se poursuit à tous les niveaux, a déclaré Bhargava.

Le déverrouillage doit être fait patiemment guidé par la quantité de vaccination qui a été faite pour le groupe vulnérable, a-t-il déclaré. Le virus vient d’être supprimé, mais il peut refaire surface à tout moment, a-t-il déclaré. Des précautions devront être prises jusqu’à ce que 70% de la population vulnérable ait été vaccinée ou que l’immunité collective soit atteinte, a déclaré Bhargava.

« Le confinement n’est pas une solution durable et nous devons élaborer un mécanisme pour faciliter notre confinement et notre verrouillage. Cela doit être fait très lentement », a suggéré Bhargava. Pour éviter une troisième vague de pandémie, il était nécessaire d’avoir une ouverture progressive, a déclaré Bhargava lors d’un point de presse du ministère de la Santé et du Bien-être familial mardi. La levée progressive ne conduira pas à une augmentation massive, mais la vaccination doit être prioritaire, a-t-il déclaré.

Le nombre de districts dans le pays avec une positivité de 10 % et plus est passé de 600 au cours de la dernière semaine d’avril 2021 à 239 districts à l’heure actuelle. La moitié de l’Inde ou 350 districts ont désormais un taux de positivité inférieur à 5%, indiquant que le confinement et les tests avaient fonctionné et que le pays avançait dans la bonne direction.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.