Un crossover de deux décennies en devenir

Spider-Man : No Way Home fait l’impossible. Tout ce que vous savez sur le film, pensez que vous savez sur le film et pensez que vous pensez que vous savez sur le film – Marvel Studios a tout réussi. À bien des égards, il s’agit d’un projet encore plus ambitieux que Avengers : Endgame. Avant de continuer, je note qu’il s’agit d’une critique sans spoiler, mais Je vais discuter de certains éléments de base de l’intrigue, y compris ce qui a été couvert dans les bandes-annonces. Tu as été prévenu.

Pour ceux d’entre vous qui veulent juste une réaction rapide sans un soupçon d’intrigue, c’est parti. En tant que personne satisfaite mais déçue par les films post-Endgame de Marvel, j’ai trouvé que No Way Home était aussi grand, aussi amusant et aussi percutant que n’importe quoi de la saga Infinity.

Spider-Man: No Way Home critique sans spoiler

Bon, maintenant je vais faire de mon mieux pour discuter de l’intrigue sans discuter de l’intrigue.

La dernière fois que nous avons vu Spider-Man (Tom Holland), son identité secrète venait d’être dévoilée au monde entier. Spider-Man: No Way Home reprend juste avant la fin de Far From Home. Spidey et MJ (Zendaya) toujours dans les rues de New York en tant que J. Jonah Jameson (JK Simmons) révèle que l’homme en costume est en fait un lycéen nommé Peter Parker.

Sa vie est immédiatement bouleversée, et la réplique frappe ses amis et sa famille. Son premier coup ? Rendez visite au docteur Strange (Benedict Cumberbatch) au Sanctum Sanctorum.

Stephen Strange n’est pas un sorcier particulièrement sentimental, mais il a un faible pour Peter. Et donc plutôt que de le repousser, Strange accepte de lancer un sort qui fera oublier à tout le monde sur Terre que Peter Parker est Spider-Man. Peter continue de distraire Strange pendant qu’il lance le sort, provoquant une faille dans le temps et l’espace. Et ainsi, le multivers commence à s’infiltrer dans le MCU.

Critique de No Way Home : Rencontre avec la galerie des coquins

Assez tôt, on nous présente les méchants multiversaux des précédents films Spider-Man de Sony. Doc Ock (Alfred Molina) est le premier sur la scène et figure dans l’une des scènes de combat les plus marquantes du film. Ce sont quelques-uns des combats les plus cinétiques et les plus engageants de tous les films Marvel à ce jour. Bien sûr, ils sont gros et bruyants et remplis de CGI, mais la chorégraphie de combat et la créativité impliquées dans ces scènes sont à un niveau record. C’est le Spider-Man le plus divertissant qui ait jamais été dans le MCU.

Ce film ne devrait vraiment pas fonctionner. Marvel a jeté une boîte pleine de vieux jouets sur les bureaux du réalisateur Jon Watts et des scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers. Puis ils leur ont dit qu’ils devaient utiliser chacun d’eux. Non seulement ils l’ont fait fonctionner, mais ils l’ont rendu facile.

Sony n’a clairement jamais eu de plans pour un événement multigénérationnel lorsqu’il a sorti le premier film Spider-Man en 2002. Il n’est pas non plus clair si quelqu’un qui travaille chez Sony a déjà eu des plans pour The Amazing Spider-Man et son énorme suite décevante. Mais No Way Home fait vraiment l’impossible et transforme de manière convaincante ces propriétés disparates en une saga cohérente.

Le service de fans abonde

Ce serait un euphémisme de dire que No Way Home brise le quatrième mur. Ceux-ci font souvent partie des moments les meilleurs, les plus drôles et les plus excitants du film. Ils menacent également de rompre l’équilibre délicat de ce qui est à bien des égards l’une des histoires les plus sombres de Marvel. Même avec Fin du jeu dans le rétroviseur, il y a des moments dans ce film qui laisseront le public dévasté. Bien sûr, Marvel a le don de savoir quand vous renverser et quand vous reprendre. La plupart du temps, No Way Home atteint cet équilibre. D’autres, pas tellement, et je pouvais voir le sort se briser pour les fans moins qu’inconditionnels. Vous devez vraiment adhérer à la fiction couvrant la franchise pour que tout atterrisse.

En parlant d’achat, vous devez vraiment être abonné au MCU pour que No Way Home ait un sens. Cela ne vaut peut-être même pas la peine de le noter à ce stade, mais si vous n’êtes pas complètement rattrapé, ce film n’a tout simplement pas été fait pour vous. Maintenant, cela n’a pas été le cas pour la plupart des films récents de Marvel. Black Widow, Shang-Chi et Eternals sont tous autonomes dans une certaine mesure, même s’ils sont inextricablement liés au MCU. Ce n’est pas le cas pour No Way Home. Et c’est aussi pourquoi ce film va répondre et dépasser les attentes de tant de fans.

Enfin, c’est une telle joie de voir des acteurs comme Alfred Molina et Willem Dafoe revenir dans des rôles aussi exagérés sans manquer un battement. Leur enthousiasme et leur engagement contribuent grandement à fonder un film qui menace constamment de devenir incontrôlable sous le poids de sa distribution tentaculaire et de son histoire expansive.

Un autre coup de circuit

Marvel nous a tous convaincus que Spider-Man: No Way Home serait le plus grand événement théâtral de 2021. Même sous le poids d’attentes inimaginables, il est toujours à la hauteur du battage médiatique. Et peut-être tout aussi important, il raconte une histoire complète. Ce n’est pas seulement une configuration pour le prochain Doctor Strange ou le reste de la phase 4. C’est la conclusion enrichissante de la dernière et la plus grande trilogie Spider-Man de Sony.

Spider-Man : No Way Home sort en salles le 17 décembre 2021.