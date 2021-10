Un crypto-trader de 14 ans kidnappé après avoir déclaré qu’il gagnait «une somme d’argent raisonnable»

Un écolier de quatorze ans de Bradford, en Angleterre, a été kidnappé et détenu contre rançon après avoir mentionné sur les réseaux sociaux qu’il gagnait « une somme d’argent raisonnable » en échangeant des crypto-monnaies.

L’écolier, qui est resté anonyme pour des raisons légales, a été confronté à l’extérieur d’un magasin en mai avant d’être agressé et forcé à l’arrière d’une Toyota Auris. Le conducteur du véhicule, identifié comme Muhammed Khubaib dans la procédure judiciaire, a frappé le garçon avec une main gantée contenant du sable.

Selon un rapport de The Guardian, les procureurs ont déclaré que le garçon avait été contraint d’appeler sa mère et de lui dire qu’elle devrait payer « 10 000 £ ou son fils ne rentrerait pas chez lui ». La mère du garçon a pu conclure un accord avec les ravisseurs pour 900 £ en échange du retour sain et sauf de son fils.

Khubaib, qui a été arrêté par les autorités quelques jours après l’incident, a plaidé coupable à des accusations d’enlèvement et de chantage. Le rapport affirme que les trois autres hommes impliqués dans l’enlèvement n’avaient pas encore été nommés ni poursuivis.

Le juge Richard Mansell QC a déclaré que le garçon avait été ciblé par les hommes après avoir publié plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirmant avoir acquis une « somme d’argent raisonnable » en échangeant de la crypto.

Khubaib a été condamné à quatre ans de prison. DC Paul Maxwell de la police du West Yorkshire a déclaré à propos de la condamnation :

Nous nous félicitons de la sentence qui a été prononcée contre Khubaib aujourd’hui au tribunal. Il a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation dont il a été accusé en mai.

Crédit d’image

Image parmohamed Hassan de Pixabay

