Un Crypto Whisperer sur la façon dont les régulateurs lancent la vente au détail dans le grand bain

Je pense qu’au lieu d’adopter l’approche paternaliste d’Elizabeth Warren, de penser que vous devez être la nounou ici, il serait beaucoup plus prudent que les régulateurs essaient réellement d’être le vrai flic sur le marché. Ils ont besoin de plus de bâtons et pas de plus de carottes. Donc, appliquez-vous réellement pour le dumping sur le commerce de détail. Assurez-vous que la manipulation du marché est quelque chose dont ils sont capables – je déteste le mot « punir » – mais essayez de réécrire les règles pour que cela ne se produise pas, y compris sur les échanges cryptographiques. Et peut-être même regarder la manipulation du marché au sein de différentes ventes de jetons, et dire en fait : « Nous sommes prêts à être le flic » au lieu de : « Oh, c’est une sécurité, vous avez tous tort. »

