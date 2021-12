Un culturiste accusé d’avoir tiré sur des parents dans une maison de 3,2 millions de dollars à New York le matin de Noël: rapport

Les autorités du New Jersey ont publié la photo de l’entraîneur personnel selon lequel la police a tiré sur ses deux parents le matin de Noël à l’intérieur de leur maison de 3,2 millions de dollars à Long Island, selon des informations.

Dino Tomasetti, 29 ans, est accusé d’avoir tiré sur son père, 65 ans, et sa mère, 64 ans, a rapporté le New York Post. Le père a été touché dans le dos et sa mère à la tête, a rapporté le journal. Le Daily Voice a rapporté que son père est dans un état pire que la mère.

Dino Tomassetti est accusé d’avoir tiré sur son père et sa mère le matin de Noël. (Shérif du comté de Bergen)

Le Post a rapporté que Tomasetti, qui réside à Brooklyn, a été arrêté à Mahwah, NJ, après avoir prétendument fui la maison de Hewlett Harbour dans une Cadillac Escalade qui pourrait avoir été un cadeau de ses parents.

Un couple a été abattu le matin de Noël à Long Island, prétendument par leur fils adulte (Google Maps)

Cody Olsen, un ancien coéquipier de Tomassetti de l’équipe de baseball de l’Université Hofstra, a déclaré au journal que, d’après ce qu’il savait, le suspect était un « géant inoffensif ».

Le Daily Voice a rapporté que Tomasetti n’a pas été inculpé dans la tentative de meurtre du couple. Le rapport indique que l’entreprise de construction de la famille a été créditée d’avoir contribué à façonner l’horizon de la ville de New York.