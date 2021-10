Un cycliste d’Alaska mutilé par un grizzli, repousse l’animal de 400 livres en lui donnant un coup de pied

Un homme faisait une promenade matinale à vélo en Alaska la semaine dernière lorsqu’un ours brun de 400 livres l’a chargé, lui mordant le bas de la jambe et n’a reculé qu’après que l’homme a donné un coup de pied à l’animal, selon un rapport d’incident des Alaskan Wildlife Troopers.

La mutilation s’est produite à Cantwell, à environ 30 miles du parc national Denali, dans le centre-sud de l’Alaska.

Un homme faisait du vélo le long d’une rivière en Alaska lorsqu’un ours brun l’a mutilé, lui causant des blessures par perforation. (iStock)

La victime, qui était armée à l’époque mais n’utilisait pas son arme, conduisait son vélo le long d’une rivière et a remarqué des traces d’ours dans la neige avant de voir soudainement un ours brun charger sur lui à une distance de 30 à 45 pieds.

Il est descendu de son vélo et a commencé à crier après l’ours, mais il est finalement tombé au sol et l’animal a mordu sa jambe droite, provoquant des blessures par perforation et une lacération.

L’homme, qui n’a pas été identifié par les autorités, a déclaré aux agents qu’il pensait avoir « donné un coup de pied à l’ours » et qu’il s’était enfui.

La mutilation s’est produite près d’une ville à environ 30 miles au sud du mont Denali, le plus haut sommet d’Amérique du Nord. (Photo NPS/Daniel Leifheit)

Après que l’ours ait reculé, la victime a marché jusqu’à l’autoroute, qui se trouvait à environ 400 mètres, et a appelé un ami pour l’emmener à la clinique médicale Healy pour le traitement de ses blessures.