Un cycliste tué dans un délit de fuite à New York, selon la police

Un cycliste de 56 ans est décédé après avoir été heurté par un conducteur avec délit de fuite à Brooklyn, a annoncé la police.

La victime, Jose Ramos, également de Brooklyn, est décédée des suites d’un « traumatisme crânien et corporel grave », a annoncé samedi le NYPD.

La collision mortelle s’est produite vendredi à 22 heures à l’intersection d’Atlantic Avenue et d’Essex Street dans l’est de New York, a annoncé la police. Les policiers qui ont répondu à une 911 ont trouvé Ramos allongé sur la chaussée, inconscient et inconscient, ont déclaré les autorités. EMS l’a transporté au centre médical interconfessionnel, où il a été déclaré mort.

Une enquête plus approfondie menée par l’équipe d’enquête sur les collisions du NYPD Highway District a déterminé qu’une berline blanche ou de couleur claire circulait en direction ouest sur Atlantic Avenue, à l’approche de l’intersection d’Essex Street, lorsque le cycliste a tenté de traverser le passage pour piétons balisé du côté sud au nord côté, a déclaré la police.

La police recherche toujours le conducteur qui a tué Jose Ramos, 56 ans. Seth Gottfried pour NY Post

Le véhicule a heurté Ramos, le renversant sur la chaussée, avant de filer en direction ouest sur Atlantic Avenue, ont déclaré les flics.

Il n’y a pas eu d’arrestations et l’enquête se poursuit, a déclaré un porte-parole du NYPD.