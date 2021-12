Un DAO envisage de reprendre les droits de Blockbuster et de le transformer en un service de streaming décentralisé

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

BlockbusterDAO, l’organisation décentralisée autonome intéressée par Blockbuster, souhaite lever environ 5 millions de dollars pour reprendre la marque et la relancer en tant que service de streaming basé sur Blockchain.

Bien que les DAO deviennent très populaires et que parmi leurs propositions, ils proposent de changer les modèles de fonctionnement de nombreuses choses, il devient à chaque fois un concept beaucoup plus populaire qui cherche à étendre sa portée parmi les choses déjà associées à la culture populaire.

C’est le cas d’une nouvelle organisation autonome décentralisée appelée BlockbusterDAO, qui, comme son nom semble l’indiquer, est une proposition qui cherche à saisir les droits de l’entreprise décédée à louer des films et à la reformuler à la lumière des nouveaux temps et besoins.

Asó a été annoncé par l’équipe responsable de BlockbusterDAO dans un ensemble de messages publiés via son compte Twitter, dont on lit ce qui suit dans l’un d’eux :

« Notre mission est de libérer Blockbuster et de former un DAO de gouvernance de marque collective en faisant de Blockbuster la première plate-forme de films en streaming et le pilier des marques et des produits Web3, mais une future centrale électrique de l’industrie cinématographique… ».