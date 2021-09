Un DDP, soupçonné du meurtre du rappeur Isaac Little Kinky

16/09/2021 à 18:59 CEST

L. Rendueles

Les enquêtes sur le meurtre d’Isaac López, 18 ans, poignardé dans le dos dans un tunnel du quartier Pacífico, à Madrid, le 14 juillet, ont déjà un suspect, selon ce que Caso Abierto a appris. Il est un membre bien connu du groupe Dominican Don’t Play.. Isaac, également connu sous le nom de Little Kinky, était un rappeur, joueur de reggaeton et avait le syndrome d’Asperger, et avait refusé à plusieurs reprises de rejoindre le groupe latin.

Des sources dans l’affaire ont expliqué que le jeune homme connaissait des personnes du DDP et également du gang rival, les Trinitarios, de fervents ennemis qui se battent pour le contrôle de certains parcs et rues du sud-est de Madrid. Isaac a ouvertement refusé de faire partie de ces groupes, il a même fait une certaine ironie dans ses paroles à leur sujet.

Le 15 juillet, vers 21 heures, le jeune homme allait retrouver un ami quand, en entrant dans un tunnel de la rue Comercio, il s’est rendu compte qu’au moins trois personnes le poursuivaient. Isaac a eu le temps de le raconter à son ami, avec qui il parlait au téléphone au moment de l’attaque. «Ils me suivent, mon frère & rdquor;, il lui a dit. L’un de ses poursuivants, qui aurait conduit des scooters électriques, l’a rattrapé et l’a poignardé jusqu’à quatre fois dans le dos. Son ami entendit, de l’autre côté du mobile, plusieurs bruits et le « ay & rdquor; d’Isaac, avant de s’effondrer.

Le braquage a été écarté très rapidement. Isaac était allongé dans le tunnel avec le peu d’argent et le portefeuille avec lesquels il était parti de chez lui. Les enquêtes policières ont révélé qu’à l’intérieur du tunnel où Isaac a été tué, il n’y a pas de caméras de sécurité. Ils ont récupéré et analysé un couteau, un briquet, la position des téléphones portables dans la zone, des images de caméras de sécurité près du tunnel et les noms des personnes qui ont loué des scooters à proximité.. Grâce à cela, ils ont réussi à localiser un membre bien connu du DDP près de la scène du crime. Avant le crime, Isaac avait déjà été insulté et agressé par des membres des Dominicains, la dernière fois, en avril dernier.

Isaac était orphelin et avait un handicap de 48 pour cent. Sa mère n’avait même pas d’argent pour payer les funérailles. Le samedi 18 septembre, un concert de solidarité est organisé en sa mémoire à Madrid. Les bénéfices seront reversés à l’association pour les maladies mentales.