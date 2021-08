Un de chaque équipe de la NFL à cibler

Cette période de l’année pourrait être l’une des parties les plus amusantes de la saison de football. Non, je ne plaisante pas. C’est la saison de la spéculation, où toute théorie, idée ou prise de vue pourrait être possible. Alors que nous nous dirigeons vers la saison de football Fantasy, les meilleurs managers font ce qu’ils peuvent pour trouver un avantage concurrentiel. Ils essaient de trouver un moyen de tirer une bonne valeur du repêchage.

C’est pour ça que je suis ici.

Il est tôt. J’espère que vous ne rédigerez pas avant quelques semaines. Mais ces dormeurs sont des joueurs à garder sur votre radar. Certains d’entre eux sont des dormeurs profonds, des joueurs que vous ne connaissez peut-être pas bien. Certains d’entre eux sont simplement des joueurs dont je pense qu’ils surpassent leur ADP (de fantasypros.com). Plongeons donc dans les joueurs de football Fantasy qui présentent un bon rapport qualité-prix pour 2021.

PAD : 66

Il sera extrêmement difficile d’identifier les coureurs dormeurs en 2021 – les dos fiables iront au cours des deux premiers tours. Edmonds, quant à lui, est RB27 comme la meilleure option en tandem avec James Conner, qui a signé avec les Cardinals en agence libre. Le Kenyan Drake, le RB1 des Cards en 2020, est parti. Edmonds a une voie claire vers le haut du tableau des profondeurs, et même s’il s’agit d’un vrai temps partagé, Conner a raté 14 matchs au cours de ses quatre années dans la ligue. Il n’a jamais joué une saison complète de la NFL.

PAD : 113

Chez TE12, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. À ce stade, vous recherchez soit un démarreur de prospectus, soit une sauvegarde. Tonyan est un risque solide après une saison de 11 touchés en 2020.

PAD : 61

C’est un nom familier. Et pourtant, il a en quelque sorte atterri à WR24. Simplement, les Giants n’ont pas payé 72 millions de dollars à Golladay pour terminer avec moins de production que le receveur recrue des Bengals Ja’Marr Chase (WR23). J’ai juste du mal à voir un scénario où Golladay ne marque pas 1 000 verges et 10 touchés, s’il est en bonne santé. Gardez juste un œil sur sa blessure aux ischio-jambiers,

PAD : 242

Quelqu’un doit attraper le ballon pour les Lions. Leurs options incluent Williams, Breshad Perriman et Amon-Ra St. Brown, entre autres. Si je devais parier sur quel joueur peut réellement afficher des chiffres pertinents pour la fantaisie, Williams est le plus sûr.

PAD : 156

Il est QB25, mais a des armes comme Terry McLaurin, Curtis Samuel, Dyami Brown, Antonio Gibson et Logan Thomas. Fitz n’a pas non plus de concurrence, il est donc peu probable qu’il soit mis sur le banc. Il va juste flinguer toute la saison. Cela doit être bon pour les numéros fantastiques.

PAD : 79

Voici un autre quart-arrière qui ne reçoit pas assez d’amour. Lors des quatre derniers matchs de la saison dernière, il a amassé 23,75 points par match. Il a deux extrémités serrées (Dallas Goedert, Zach Ertz) comme filets de sécurité et deux jeunes receveurs en développement (Jaelen Reagor, Devonta Smith). Hurts ne gagnera peut-être pas beaucoup de matchs réels, mais il devrait aider à gagner de nombreux matchs de football Fantasy.

Je vais l’admettre. Je réfléchis probablement trop à celui-ci. Le choix pourrait être Chase Claypool (71e au classement général de l’ADP). Mais entre Diontae Johnson et JuJu Smith-Schuster, les receveurs des Steelers pourraient être exaspérants. Alors peut-être que vous prenez un dépliant du dernier tour sur Freiermuth, un ailier recrue qui pourrait s’avérer utile à Pittsburgh.

ADP : 85

Il va être un étalon. QB13 ? Plutôt QB1 ou 3. (Je plaisante – en quelque sorte.)

PAD : 94

Raheem Mostert est très bon et l’entraîneur Kyle Shanahan a suffisamment aimé le porteur de ballon pour lui accorder une prolongation de contrat. Mais Sermon est un type de coureur différent des autres arrières. Simplement, il est beaucoup plus gros. Je suis fasciné de voir comment ils l’utilisent. Il pourrait arriver tard dans la saison et être un énorme contributeur.

OK, donc j’étais censé choisir un dormeur pour chaque équipe. Mais avec les Colts n’ayant pas de quart-arrière, je ne me sens pas bien de choisir Pittman. Avec Jonathan Taylor prenant un rôle accru, je n’aime pas vraiment Nyheim Hines. Les récepteurs et les extrémités serrées ressemblent à des problèmes, pour l’instant. En tant que WR44, Michael Pittman est le meilleur choix pour un « dormeur ». C’est probablement un point que Pittman peut dépasser, mais seulement si Carson Wentz revient en bonne santé et meilleur que l’an dernier. Ce sont deux grands si.

ADP : 223

Pendant les quatre premières semaines de la saison (lorsque Dak Prescott était en bonne santé), Dalton Schultz était TE8. À l’époque, il était l’ailier rapproché le plus élevé du tableau de profondeur. Si Jarwin est le top tight end et que Dak est en bonne santé, il est facile d’imaginer Jarwin éclater comme Schultz l’a fait.

ADP : N/A

Sammy Watkins est parti. Tyreek Hill et Travis Kelce sont toujours en attaque. Alors qu’est-ce qu’il y a après eux : Mecole Hardman ou Demarcus Robinson ? Hardman va assez haut et a prouvé qu’il pouvait produire. J’aime mieux l’ADP de Robinson – en plus, il est plus un attrapeur de passes cohérent, plutôt que le score chaud et froid de Hardman avec de gros jeux.

PAD : 237

Justin Herbert est un monstre. Keenan Allen et Mike Williams seront toujours là pour faire leur truc. Mais je ne serais pas surpris si une troisième option émergeait dans l’offensive par la passe, même avec Jared Cook remplaçant Hunter Henry. Palmer pourrait être ce type.

PAD : 80

En 2019, Sutton était WR17. Peut-être qu’il revient de blessure. Et peut-être que son QB est à déterminer. Mais je m’attends à le voir surpasser sa position de WR33.

PAD : 148

Il va être un étalon. Je me fiche qu’il soit un Jet. Je me fiche que son QB soit une recrue (Zach Wilson). Je te le dis : Moore va être étalon.

PAD : 245

Il a dirigé l’équipe dans les réceptions et les verges de réception en 2020 bien qu’il ait été enterré sur le tableau des profondeurs et qu’il ait à peine vu le terrain pendant les cinq premiers matchs. Une fois qu’il a pris le départ lors de la semaine 7, il était le seul joueur sur lequel Cam Newton pouvait compter. Je sais que Hunter Henry, Jonnu Smith, Nelson Agholor et Kendrick Bourne ont tous rejoint l’équipe. Meyers a encore une bonne chance comme n’importe qui de diriger l’équipe dans les captures.

PAD : 187

En 2019, il a réussi 72 attrapés pour 1 060 verges et six touchés. En 2020, il était sur le point de faire quelque chose de similaire sur la même formation que Stefon Diggs, Brown enregistrant 33 attrapés, 458 verges et trois touchés en neuf matchs. Vegas n’a pas de vrai receveur n°1. Brown pourrait facilement être ce type.

ADP : 85

L’année dernière, il était QB7, meilleur que Tom Brady, Justin Herbert et Lamar Jackson. Tannehill a perdu l’ailier rapproché Jonnu Smith mais a gagné le receveur Julio Jones. Wideout AJ Brown ne fera que s’améliorer. Je pense que Tannehill a une chance de terminer QB5-7 en 2021.

PAD : 108

Les Bills ne courent pas souvent le ballon et ils aiment former un comité avec Singletary et Zack Moss. Le quart-arrière Josh Allen a également tendance à aimer les touchés. Singletary est donc un joueur difficile à drafter. Mais si vous voulez un porteur de ballon avec un bon potentiel, il a obtenu 194 touches (156 portées, 38 attrapés) en 2020. C’est une charge de travail assez stable pour RB41. J’aime plus Singletary que Moss, qui est RB38.

PAD : 147

Voici une autre extrémité serrée de fin de ronde qui pourrait valoir la peine d’être inscrite au cas où il éclaterait. Smith est TE17 et reçoit beaucoup d’amour d’initiés comme Adam Schefter et Matthew Berry. Smith n’est pas un joueur que vous devriez drafter en tant que starter, mais cachez-le et il pourrait finir par être votre meilleur ailier rapproché.

ADP : 255

Que diriez-vous d’un dormeur PROFOND ? Prenons le WR3 des Falcons, Zacchéaus. Voici ma logique. Aussi bon que soit Kyle Pitts, nous avons vu les extrémités serrées du premier tour décevoir année après année – en particulier lors de leur saison recrue. Avec Julio Jones parti, les Falcons ont beaucoup de cibles à contourner. Russell Gage, un receveur de possession, sera de la partie, mais Zaccheaus a beaucoup plus d’avantages.

PAD : 48

Voici ce qui rend Gaskin le plus intéressant pour moi : lors de ses 8 derniers matchs (qui ont été interrompus par deux blessures), il touchait en moyenne 19,6 touches par match. C’est un volume énorme pour un RB23 en 2021, où il se rend actuellement. La seule compétition de Gaskin est Malcolm Brown, une option de profondeur de carrière. Les Dolphins ont clairement confiance en Gaskin.

ADP : 212

J’ai peur de cette infraction. Je vais le dire. Il est probable que Jameis Winston soit le partant. S’il ne l’est pas, alors c’est Taysom Hill. Aïe. Il est probable que Michael Thomas manque de temps. Aussi, beurk. Tre’Quan Smith n’est jamais vraiment venu. Donc, dans un environnement vraiment instable, ciblons simplement un dormeur profond à Callaway, qui a impressionné lors du camp d’entraînement et semble être un candidat formidable pour monter en WR1 pendant que Thomas est parti.

ADP : 69

Ja’Marr Chase est le plus repêché parmi les receveurs des Bengals? C’est surprenant. Chase s’est retiré de la saison de football universitaire 2020 et est une recrue élargie. Il va y avoir des douleurs de croissance. Et tandis que Tyler Boyd a été déconcerté, Higgins a émergé en 2020. Il devrait être le meilleur receveur de passes dans une offensive des Bengals.

PAD : 60

Montrez à cet homme un peu de respect ! Il est WR24 au repêchage de 2021 mais était WR11 en 2020. C’est tout simplement impoli.

PAD : 74

Je ne sais pas quoi penser de l’offensive de Tampa en 2021. Ils seront un mastodonte. Mais tout le monde le sait, alors où est la valeur ? Allons-y avec Brady, qui était QB8 à sa première saison avec les Bucs. Je soupçonne qu’il peut être encore meilleur dans sa deuxième année, et pourtant il va au QB9. C’est un peu différent, mais bon, prenez les bords où vous pouvez les obtenir.

PAD : 149

Je pense que les ADP sont appropriés pour les meilleures options en Caroline, de Christian McCaffrey (1) à Robby Anderson (90), alors allons-y avec quelqu’un qui ressemble plus à des menottes. Hubbard se glisserait dans le rôle de McCaffrey, s’il souffrait d’une blessure. Hubbard est un bon joueur pour les ligues plus profondes.

PAD : 138

J’ai peur des demi offensifs, James Robinson et Travis Etienne. J’ai peur d’un QB recrue qui ne générera pas beaucoup de verges au sol à Trevor Lawrence. Alors donnez-moi Jones. Il n’a peut-être pas beaucoup d’amour, mais il a obtenu un contrat de 12,5 millions de dollars sur deux ans avec les Jags. Cela dit qu’ils s’attendent à ce qu’il soit impliqué.

PAD : 152

L’offensive a besoin d’un WR1, et les Ravens ont battu Bateman au premier tour. De plus, il impressionne déjà au camp d’entraînement. Il vient de se blesser à l’entraînement, alors gardez un œil là-dessus. Mais à 152 ? Il vaut absolument le risque.

PAD : 143

C’est un joueur qui a tellement de battage médiatique hors saison que je ne suis pas sûr qu’il finira vraiment par être un dormeur au moment où tout le monde commencera à rédiger. Mais pour l’instant, incluons-le dans cette liste. L’offensive des Bears, qu’elle soit quart-arrière par Andy Dalton ou Justin Fields, est toujours appelée par Matt Nagy. Il trouvera un moyen d’obtenir des verges par la passe, ce qui signifiera des opportunités pour Mooney de dépasser son classement WR55, surpassant ses pairs fantastiques comme Mecole Hardman (WR54) et Cole Beasley (WR56).