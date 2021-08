Un de chaque équipe de la NFL à éviter

La saison du football Fantasy approche à grands pas, et jusqu’à présent, nous vous avons couvert avec les meilleurs noms d’équipes (que nous pourrions imprimer).

Ce temps? Ceci est une liste des bustes possibles que vous pourriez envisager de faire tomber vos planches pendant que vous vous préparez pour votre draft.

La liste de l’année dernière comprenait certains joueurs qui se sont avérés être des bustes – Jordan Howard, Odell Beckham Jr., Mike Williams, etc. J’ai respiré à coup sûr Stefon Diggs et Derrick Henry (mais comme vous le verrez, j’y retourne pour déclarer que le Tennessee Titans RB ne vaut peut-être pas son ADP !).

Regardons un buste potentiel par équipe de la NFL avant 2021 :

1

Bills de Buffalo : RB Devin Singletary



L’ADP reflète le fait qu’il n’est pas rédigé trop haut. Mais même à RB41 (par Fantasy Pros), je ne le touche pas. Zack Moss offre plus d’avantages, mais la position de RB à Buffalo a un plafond bas compte tenu de la zone rouge de Josh Allen. Passer.

2

Dauphins de Miami : WR Will Fuller



Je ne peux pas adhérer étant donné l’historique des blessures et la plus grande foule au poste de receveur large à Miami.

3

Patriots de la Nouvelle-Angleterre : les extrémités serrées



Hunter Henry est bon. Jonnu Smith est également bon. Mais ensemble ? On dirait qu’il y a une scission à venir. J’évite cette situation jusqu’à ce qu’il y ait de la clarté, et il se peut qu’il n’y en ait pas cette saison.

4

Jets de New York : WR Corey Davis



La saison dernière a été formidable pour le wideout qui était le n ° 2 derrière AJ Brown au Tennessee. Mais maintenant, c’est un Jet avec un QB recrue et une certaine incertitude quant à savoir qui a le plus de look dans le corps WR (la recrue Elijah Moore a le buzz et Jamison Crowder est toujours là).

5

Steelers de Pittsburgh : WR JuJu Smith-Schuster



On dirait qu’il est troisième sur le tableau de profondeur à WR derrière Diontae Johnson et Chase Claypool. Ajoutez à cela des questions sur Ben Roethlisberger et la régression des touchés (il en avait neuf l’année dernière) et je l’évite.

6

Bengals de Cincinnati : QB Joe Burrow



Le retour de l’ACL déchiré couplé à des discussions sur certaines luttes offensives dans le camp m’a effrayé. Même avec un corps de receveurs incroyablement étendu, le quart-arrière est suffisamment profond pour que je passe (cette année).

7

Ravens de Baltimore : WR Marquise Brown



Nous avons déjà emprunté cette voie avec Hollywood: dans une équipe de premier, deuxième et parfois troisième qui a maintenant une nouvelle recrue élargie à Rashod Bateman et un haut de gamme à Mark Andrews, il est difficile de croire qu’il s’éclate. comme un véritable étalon fantastique de semaine en semaine.

8

Titans du Tennessee : RB Derrick Henry



C’est vrai, je reviens sur lui en train de le casser ENCORE ENCORE.

Je ne vois tout simplement pas comment il se répète avec une autre saison de 2 000 verges, en particulier avec des saisons consécutives de plus de 300 touches. Les touchés (au moins 12 dans chacune de ses trois dernières saisons) sont peut-être là, mais je continue de parier sur certains matchs manqués en raison de la charge de travail. En entrant en 6e, je pense que ça arrive. Cela et un manque d’implication dans le jeu de passes me rendent nerveux, surtout en tant que choix parmi les trois premiers.

9

Colts d’Indianapolis : RB Jonathan Taylor



Il va être bon. Mais septième bon dans l’ensemble ? Quelques problèmes : le gardien Quenton Nelson va manquer de temps après une opération du pied. Il en sera de même du QB Carson Wentz, ce qui affectera le jeu de course. Nyheim Hines va siphonner les regards sur les transmissions et Marlon Mack va toujours se faire porter. Tempérez vos attentes.

dix

Jaguars de Jacksonville : RB James Robinson



De l’agent libre non repêché à la recrue superstar ! La situation de ligue de dynastie la plus incroyable que vous puissiez demander! Et puis la franchise s’en va et drafte… Travis Etienne. Et le vétérinaire Carlos Hyde ?

Ouais, je suis nerveux aussi.

11

Houston Texans : à peu près tout le monde



Honnêtement, je ne sais pas quoi dire ici. David Johnson était juste OK la saison dernière. Brandin Cooks était une surprise. Je suppose que Phillip Lindsay pourrait avoir de bons jeux? Peu importe. Je ne prépare aucun Texan cette année.

12

Broncos de Denver : RB Melvin Gordon



Je n’aime pas rédiger des vétérans chevronnés à RB qui sont rejoints par un coureur recrue comme Javonte Williams, même si vous êtes un porteur de ballon comme Gordon qui a presque amassé 1 000 verges au sol et a marqué 10 fois tout en compilant un 4,6 ypc.

13

Chefs de Kansas City : QB Patrick Mahomes



Mon rappel annuel que rédiger des QB trop élevés est une mauvaise idée. Ne le fais pas.

14

Raiders de Las Vegas : RB Josh Jacobs



Le Kenyan Drake est maintenant un Raider. C’est un problème. Il en va de même du manque d’implication dans le jeu de passes.

15

Chargers de Los Angeles : WR Mike Williams



Je le vois repêché chaque saison. Et chaque saison, il n’est pas tout à fait à la hauteur du battage médiatique, même si – assez drôle – c’est peut-être l’année où nous assisterons à une évasion maintenant qu’Henry n’est plus un Charger. Même à un ADP décent, je n’achète pas.

16

Giants de New York : WR Kenny Golladay



J’étais déjà baissier sur l’ancien Lion avec la pléthore d’options de réception des Giants – Sterling Shepard, Darius Slayton, Evan Engram, Saquon Barkley hors du champ arrière, le choix de première ronde Kadarius Toney. Mais la blessure à la jambe au camp n’aide pas du tout.

17

Eagles de Philadelphie : RB Miles Sanders



Il y a tellement de signes avant-coureurs, principalement liés au refus des Eagles de lui donner une charge de travail complète, avec ceci :

Miles Sanders a tâté le ballon en 11v11. La sécurité du ballon et la chute d’un problème pour Sanders au camp #Eagles – Eliot Shorr-Parks (@EliotShorrParks) 5 août 2021

18

Équipe de football de Washington : WR Curtis Samuel



Samuel fait partie de ces joueurs qui pourraient être meilleurs dans la vraie vie que dans la fantasy. Les 77 captures de la saison dernière étaient belles… mais ce sont surtout des trucs de courte distance. Maintenant qu’il est à Washington, il a une situation plus compliquée avec Terry McLaurin, Logan Thomas et un champ arrière plein de passeurs comme coéquipiers.

19

Cowboys de Dallas : WR Amari Cooper



Il est difficile de choisir un buste dans cette attaque maintenant que Dak Prescott est de retour. Je dirai donc que Cooper est bon mais n’est pas à la hauteur de son ADP avec CeeDee Lamb devenant le WR1 à Dallas. Je rédigerais toujours Cooper, mais le prix pourrait ne pas être correct.

20

Lions de Détroit : RB D’André Swift



Une mauvaise équipe Lions + Jamaal Williams autour = mauvaise nouvelle pour RB qui a affiché de sérieux avantages au cours de son année recrue.

21

Packers de Green Bay : TE Robert Tonyan



Rappelez-vous que j’ai mentionné la régression de toucher des roues? Voici le candidat de cette année pour une sérieuse baisse après avoir attrapé 11 touchés sur seulement 52 réceptions. Cela ne se reproduira plus.

22

Vikings du Minnesota : WR Adam Thielen



Un autre mec qui pourrait voir une réduction du nombre de touchés qu’il a attrapés après avoir marqué 14 buts la saison dernière. Si le métrage n’est pas complètement là avec Justin Jefferson comme récepteur principal, il y a un potentiel de buste ici.

23

Falcons d’Atlanta : QB Matt Ryan



Pas de Julio Jones ? C’est un problème. Et avec tant d’autres QB qui ont de meilleurs groupes de récepteurs et qui font plus avec leurs jambes, je n’investis pas chez le vétérinaire.

25

Tampa Bay Buccaneers : les RB



Je ne sais pas si Leonard Fournette sera le meilleur RB à Tampa ou si Ronald Jones sera toujours une chose. Je ne prends probablement pas de risques non plus.

26

Panthers de la Caroline : WR Robby Anderson



Le buzz autour de la recrue Terrace Marshall Jr. est là et Christian McCaffrey est de retour pour sortir un tas de cibles du champ arrière. Je vais donc chercher plus d’avantages ailleurs.

27

Rams de Los Angeles : Défense



Ceci vous rappelle que les défenses fluctuent d’une année à l’autre et qu’en rédiger une en haut est une mauvaise idée.

28

Cardinals de l’Arizona : RB Chase Edmonds



Sommes-nous si sûrs qu’il est le RB1 en Arizona ? Et que James Conner ne va pas être un problème ?

29

49ers de San Francisco : RB Raheem Mostert



Je m’inquiète des blessures et de la longue liste de porteurs de ballon qui inclut Trey Sermon. Même en cas d’attaque lourde !

30

Seahawks de Seattle : WR Tyler Lockett



Alors voici le truc : Lockett est génial. Mais pas de semaine en semaine. Parfois, il explose comme il l’a fait contre les Cardinals l’an dernier (200 yards et trois scores avec 15 attrapés). D’autres fois, il est tenu à un faible métrage. Ce n’est tout simplement pas génial pour la fantasy, même s’il a totalisé 100 captures la saison dernière. Cela et le fait que DK Metcalf soit le gars à rédiger à Seattle est une raison pour laquelle je passe.

31

Browns de Cleveland : WR Odell Beckham Jr.



Malheureusement, il n’est peut-être pas le récepteur explosif qu’il était autrefois et les Browns aiment beaucoup courir le ballon.